Persona morta investita da un treno a Santa Margherita sulla linea Genova - La Spezia, circolazione sospesa
Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno a Santa Margherita Ligure, sospesa la circolazione sulla linea Genova - La Spezia
Tragedia a Santa Margherita Ligure, un uomo di 61 anni è morto dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – La Spezia, in corso gli accertamenti delle autorità per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
- Uomo morto investito dal treno a Santa Margherita Ligure
- Cosa è successo
- Circolazione sospesa sulla linea Genova - La Spezia
- Terzo investimento mortale in Liguria
Uomo morto investito dal treno a Santa Margherita Ligure
La circolazione ferroviaria sulla linea Genova – La Spezia è attualmente sospesa per l’investimento di una persona a Santa Margherita Ligure.
La tragedia si è verificata nella mattinata di oggi, venerdì 7 agosto, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Margherita.
Secondo quanto riporta Ansa, attorno alle 12 un uomo di 61 anni è morto dopo essere stato investito da un treno Intercity.
Cosa è successo
Inutili i soccorsi, per l’uomo travolto dal treno non c’è stato nulla da fare.
Sul posto sono arrivati la polizia ferroviaria, i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco.
In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.
Circolazione sospesa sulla linea Genova – La Spezia
In seguito all’investimento, per consentire gli accertamenti sul luogo dell’incidente, è stata temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – La Spezia.
Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono subire ritardi fino a 60 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni.
Verso le 13.20 la circolazione è ripresa gradualmente, con rallentamenti.
È stato cancellato l’Intercity IC 670 La Spezia Centrale (12:38) – Voghera (15:07): Trenitalia informa che i passeggeri possono utilizzare il treno IC 674 Livorno Centrale (13:21) – Milano Centrale (18:55).
Terzo investimento mortale in Liguria
Quello di Santa Margherita Ligure è il terzo investimento mortale registrato in Liguria negli ultimi giorni.
Lunedì 2 agosto un uomo di 33 anni è morto travolto da un treno a Deiva Marina (La Spezia).
Il giorno prima, 1 agosto, ha perso la vita un 23enne genovese ad Albisola, in provincia di Savona.