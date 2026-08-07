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Persona morta investita da un treno a Santa Margherita sulla linea Genova - La Spezia, circolazione sospesa

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno a Santa Margherita Ligure, sospesa la circolazione sulla linea Genova - La Spezia

Aggiornato: 3 min di lettura

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Santa Margherita Ligure, un uomo di 61 anni è morto dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Genova La Spezia, in corso gli accertamenti delle autorità per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Uomo morto investito dal treno a Santa Margherita Ligure

La circolazione ferroviaria sulla linea GenovaLa Spezia è attualmente sospesa per l’investimento di una persona a Santa Margherita Ligure.

La tragedia si è verificata nella mattinata di oggi, venerdì 7 agosto, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Margherita.

Santa Margherita Ligure© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà
L'investimento mortale a Santa Margherita Ligure (Genova)

Secondo quanto riporta Ansa, attorno alle 12 un uomo di 61 anni è morto dopo essere stato investito da un treno Intercity.

Cosa è successo

Inutili i soccorsi, per l’uomo travolto dal treno non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati la polizia ferroviaria, i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco.

In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Circolazione sospesa sulla linea Genova – La Spezia

In seguito all’investimento, per consentire gli accertamenti sul luogo dell’incidente, è stata temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – La Spezia.

Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono subire ritardi fino a 60 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni.

Verso le 13.20 la circolazione è ripresa gradualmente, con rallentamenti.

È stato cancellato l’Intercity IC 670 La Spezia Centrale (12:38) – Voghera (15:07): Trenitalia informa che i passeggeri possono utilizzare il treno IC 674 Livorno Centrale (13:21) – Milano Centrale (18:55).

Terzo investimento mortale in Liguria

Quello di Santa Margherita Ligure è il terzo investimento mortale registrato in Liguria negli ultimi giorni.

Lunedì 2 agosto un uomo di 33 anni è morto travolto da un treno a Deiva Marina (La Spezia).

Il giorno prima, 1 agosto, ha perso la vita un 23enne genovese ad Albisola, in provincia di Savona.

morto-investito-treno-santa-margherita-genova-la-spezia ANSA

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