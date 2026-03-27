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È scattato un arresto per minacce aggravate a Sassari, dove un uomo è stato fermato dopo aver minacciato un giovane con un’accetta in via Washington. L’episodio, che ha generato forte allarme tra i presenti, è stato gestito con prontezza dalle pattuglie della Squadra Volante, intervenute a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato bloccato e arrestato; il giudice ha poi convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Sassari.

L’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata appena trascorsa, quando una chiamata al 112 ha segnalato la presenza di un uomo armato in via Washington. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di riportare la situazione sotto controllo.

Secondo quanto riportato, la Sala Operativa della Questura ha immediatamente inviato sul posto gli equipaggi delle Volanti. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato diverse persone visibilmente spaventate, testimoni dell’accaduto. I presenti hanno riferito che l’uomo si era aggirato poco prima brandendo un’accetta e minacciando un giovane sulla pubblica via, generando panico tra i passanti.

La ricerca e l’arresto

Le ricerche del soggetto sono state avviate con rapidità. Gli operatori sono riusciti a rintracciare l’uomo, che nel frattempo aveva tentato di disfarsi dell’arma, poi ritrovata nelle vicinanze. L’individuo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, anche per gravi reati contro la persona, e destinatario di un ammonimento del Questore per episodi di violenza domestica, è stato quindi bloccato e tratto in arresto.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In seguito al giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto nei confronti dell’uomo la misura del divieto di dimora nel comune di Sassari.

IPA