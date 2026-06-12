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Perù, il video degli agenti che arrestano uno spacciatore a Lima travestiti da mascotte dei Mondiali

Due poliziotti della Policía Nacional del Perú, a Lima, hanno arrestato uno spacciatore mascherandosi come due mascotte dei Mondiali: le immagini

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Due agenti dell’unità antidroga – ovvero della Policía Nacional del Perú – travestiti da mascotte dei Mondiali, con i costumi dell’alce Maple e dell’aquila Clutch, hanno arrestato a Lima un uomo sospettato di traffico di stupefacenti. Nelle immagini il blitz e l’arresto dell’uomo, sorpreso dal travestimento della polizia peruviana. L’indagato si chiama Carlos Cabrera, 48 anni, sospettato di avere un ruolo nel commercio illegale di sostanze stupefacenti al dettaglio.

peru-lima-mascotte-mondiali-spacciatore ANSA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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