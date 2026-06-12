Perù, il video degli agenti che arrestano uno spacciatore a Lima travestiti da mascotte dei Mondiali
Due poliziotti della Policía Nacional del Perú, a Lima, hanno arrestato uno spacciatore mascherandosi come due mascotte dei Mondiali: le immagini
Due agenti dell’unità antidroga – ovvero della Policía Nacional del Perú – travestiti da mascotte dei Mondiali, con i costumi dell’alce Maple e dell’aquila Clutch, hanno arrestato a Lima un uomo sospettato di traffico di stupefacenti. Nelle immagini il blitz e l’arresto dell’uomo, sorpreso dal travestimento della polizia peruviana. L’indagato si chiama Carlos Cabrera, 48 anni, sospettato di avere un ruolo nel commercio illegale di sostanze stupefacenti al dettaglio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.