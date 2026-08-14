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Un uomo di 29 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso a percorrere contromano una rampa della SS 3-bis. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato di Perugia, che ha fermato il conducente con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Perugia. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza, che segnalava la presenza di un veicolo che procedeva in senso contrario sulla rampa della SS 3-bis.

Il personale delle Volanti ha raggiunto e bloccato in sicurezza l’automobilista sotto il cavalcavia del raccordo, in via Manzoni. Fin dal primo contatto, l’uomo ha mostrato chiari segni di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Gli agenti hanno quindi deciso di sottoporlo alla prova dell’etilometro, che ha confermato i sospetti: il tasso alcolemico rilevato era circa quattro volte superiore al limite consentito dalla legge.

Le conseguenze amministrative e penali

Al termine degli accertamenti, il 29enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada, che disciplina la guida in stato di ebbrezza. Inoltre, è stato sanzionato anche ai sensi dell’articolo 176 per aver circolato contromano su una strada extraurbana principale. Come ulteriore misura, è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Il contesto e l’importanza dei controlli

L’episodio avvenuto a Perugia sottolinea ancora una volta l’importanza dei controlli stradali e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La tempestiva segnalazione al Numero Unico di Emergenza ha permesso di evitare possibili conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza degli utenti della strada.

IPA