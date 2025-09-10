Perugia, 32enne semina il panico in via Appia: aggredito un poliziotto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e denunciato un 32enne tunisino per resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, danneggiamento aggravato, lesioni personali e minacce a Perugia. L’uomo è stato bloccato in via Appia dopo aver aggredito un agente e aver seminato il panico tra i passanti. L’intervento è stato richiesto dai cittadini allarmati dal suo comportamento violento.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri in via Appia, nel centro di Perugia. Numerosi cittadini, preoccupati per la presenza di una persona che urlava e minacciava i passanti, hanno contattato il Numero Unico di Emergenza. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti tempestivamente sul posto per verificare la situazione e riportare la calma.

L’identificazione e la reazione violenta

All’arrivo delle forze dell’ordine, il soggetto – identificato come un cittadino tunisino nato nel 1993 – ha reagito con estrema aggressività. Gli operatori hanno tentato di avvicinarlo per identificarlo e comprendere le ragioni del suo comportamento, ma l’uomo ha opposto una forte resistenza. In particolare, ha aggredito uno degli agenti colpendolo al volto con un pugno, provocandogli lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni.

L’uso dello spray al peperoncino

Nonostante i tentativi degli agenti di contenere la situazione, il 32enne ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e pericoloso. Per garantire la sicurezza di tutti i presenti e riuscire a immobilizzarlo, la Polizia ha dovuto ricorrere all’utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione. Solo in questo modo è stato possibile bloccare l’uomo e accompagnarlo in Questura per ulteriori accertamenti.

Ulteriori accertamenti e altri episodi di violenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una volta giunto in Questura, sono emersi ulteriori elementi a carico del cittadino tunisino. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come il presunto autore di un danneggiamento avvenuto nella stessa giornata ai danni del portone della Caserma dell’Esercito Italiano, situata in via del Morrone. Inoltre, l’uomo sarebbe responsabile di una serie di molestie e minacce rivolte ad alcuni cittadini incontrati mentre percorreva la via.

La denuncia e l’affidamento ai sanitari

Al termine delle procedure di rito, il 32enne è stato formalmente denunciato per tutti i reati contestati: resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, danneggiamento aggravato, lesioni personali e minacce. Successivamente, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno accompagnato presso il locale nosocomio per gli accertamenti e le cure necessarie.

