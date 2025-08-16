Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e denunciato per ricettazione un cittadino straniero di 40 anni a Perugia, dopo essere stato sorpreso in stato di ebbrezza mentre importunava i passanti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato trovato in possesso di un pc e tre smartphone di dubbia provenienza. L’episodio si è verificato il 13 agosto nei pressi di Piazza Danti, durante i controlli di routine della Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio predisposti per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di reato nel centro storico di Perugia.

L’intervento della Polizia

Nel corso di un pattugliamento ordinario, gli agenti hanno notato un uomo che, in evidente stato di ebbrezza, stava infastidendo i passanti nei pressi di Piazza Danti. L’atteggiamento molesto ha subito attirato l’attenzione degli operatori, che sono prontamente intervenuti per verificare la situazione e riportare la calma tra i cittadini presenti.

Il controllo e la scoperta della merce sospetta

Una volta raggiunto e bloccato, il 40enne è stato sottoposto a un controllo approfondito. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto in suo possesso un pc portatile e tre smartphone. L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili circa la provenienza degli oggetti, circostanza che ha fatto sorgere il sospetto che si trattasse di merce di provenienza illecita.

Il sequestro e le conseguenze

Alla luce dei fatti, la Polizia ha proceduto al sequestro del materiale rinvenuto. Il cittadino straniero è stato quindi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Al termine delle procedure di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Inoltre, gli è stata comminata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta in luogo pubblico, a causa del comportamento tenuto in strada.

I precedenti e il contesto

L’uomo denunciato risulta già gravato da numerosi precedenti di polizia, circostanza che ha contribuito a rafforzare i sospetti degli agenti circa il suo coinvolgimento in attività illecite. L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli intensificati nel centro storico di Perugia, finalizzati a contrastare fenomeni di ricettazione, furto e altri reati predatori che destano preoccupazione tra i residenti e i commercianti.

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione ai propri beni e a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi episodio sospetto. La prevenzione resta uno strumento fondamentale per contrastare la diffusione di reati predatori e garantire un ambiente sicuro a tutti i frequentatori del centro storico di Perugia.

IPA