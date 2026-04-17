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Eseguito a Perugia un arresto per violazione del divieto di avvicinamento. Un uomo di 44 anni, già destinatario di misure cautelari per precedenti episodi di violenze domestiche, è stato fermato dopo essersi presentato presso l’abitazione dell’ex moglie, nonostante il divieto imposto dalle autorità.

I fatti: la ricostruzione dell’accaduto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha segnalato la presenza sospetta dell’uomo nei pressi della casa dell’ex moglie. L’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante ha permesso di bloccare il soggetto ancora nei pressi dell’abitazione della vittima.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il 44enne, nato nel 1981 e già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, si è recato presso l’abitazione della moglie. Da quanto emerso, l’uomo avrebbe iniziato a richiamare l’attenzione della donna dalla strada, nonostante il divieto in vigore.

La vittima, allarmata dalla presenza dell’ex coniuge e preoccupata per la propria sicurezza, ha invitato l’uomo ad allontanarsi. Tuttavia, di fronte all’insistenza dell’uomo e temendo per la propria incolumità, la donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, richiedendo l’intervento della Polizia di Stato.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato l’uomo ancora nei pressi dell’abitazione della vittima. Gli immediati accertamenti hanno confermato che il 44enne era destinatario di un ammonimento emesso dal Questore di Perugia nel 2022, a seguito di episodi di violenze domestiche perpetrate ai danni della moglie.

Alla luce delle violazioni riscontrate, l’uomo è stato arrestato in flagranza per violazione della misura cautelare e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

Le conseguenze dell’arresto

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Perugia, dove attende l’udienza di convalida dell’arresto.

IPA