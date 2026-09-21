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Sette persone sono state arrestate nella notte di venerdì a seguito di un’operazione della Polizia Ferroviaria, accusate di furto di rame ai danni della linea ferroviaria nazionale. L’azione, coordinata dal Compartimento Polizia Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo, è stata condotta per contrastare i numerosi furti che negli ultimi tempi hanno causato gravi danni economici e ritardi nella circolazione dei treni.

Operazione coordinata dalla Polizia Ferroviaria

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di servizi info-investigativi mirati, messi in campo per fronteggiare l’ondata di furti di rame che ha colpito l’intera rete ferroviaria nazionale. Gli agenti hanno agito nella notte di venerdì, con l’obiettivo di prevenire e reprimere questi reati che hanno provocato danni ingenti all’infrastruttura ferroviaria, ritardi significativi nella circolazione dei treni e spese elevate per il ripristino delle linee compromesse.

Il luogo dell’intervento e le modalità dell’azione

L’operazione si è svolta in località San Martino in Campo, dove il personale del Compartimento e dei Posti Polfer dell’Umbria, in particolare del Posto Polfer di Perugia, ha effettuato servizi di pattugliamento. Per monitorare le zone più impervie, gli agenti si sono avvalsi anche di un drone fornito da Ferrovie dello Stato. Durante il controllo, sono state individuate due autovetture con i rispettivi occupanti intenti ad asportare l'”oro rosso” dalla linea ferroviaria.

L’inseguimento e l’arresto

Alla vista degli operatori della Polfer, i sette soggetti hanno tentato la fuga, dando il via a un inseguimento rocambolesco. Gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare tutti i fuggitivi, impedendo così che il furto andasse a buon fine. I fermati, provenienti da fuori regione, sono risultati in parte già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Tra loro è stato identificato anche un minorenne.

A seguito della perquisizione, i sette arrestati sono stati trovati in possesso di diversi utensili, presumibilmente utilizzati per tagliare e stoccare il rame. Il materiale asportato è stato recuperato e posto sotto sequestro, così come i veicoli impiegati per il furto. L’azione tempestiva degli agenti ha permesso di evitare ulteriori danni alla linea ferroviaria e di assicurare alla giustizia i responsabili.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di rito, i sette soggetti sono stati arrestati e trattenuti fino all’udienza tenutasi la mattina successiva. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la loro messa a disposizione presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne. Il minorenne, invece, è stato accompagnato al carcere minorile di Firenze, dove attende l’udienza di convalida.

Il furto di rame rappresenta un fenomeno in crescita che mette a rischio la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture ferroviarie italiane. Le forze dell’ordine, attraverso operazioni coordinate e l’impiego di tecnologie avanzate come i droni, stanno intensificando i controlli per contrastare questa tipologia di reato. L’arresto dei sette soggetti a Perugia testimonia l’impegno costante della Polizia Ferroviaria nella tutela del patrimonio pubblico e nella prevenzione di danni che possono avere ripercussioni su cittadini e aziende.

IPA