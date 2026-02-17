Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

C’è anche un claviorgano, strumento musicale antico di particolare pregio, tra i beni per un ammontare di oltre 4 milioni di euro sono state sequestrate, con contestuale confisca, dal Nucleo di polizia economico- finanziaria – Gico della guardia di finanza di Perugia. Il provvedimento riguarda beni risultati riconducibili a un imprenditore di origini romane, ma residente per diversi anni in Umbria, riconosciuto essere connotato da “pericolosità sociale”, poiché “abitualmente dedito a traffici delittuosi da cui trae proventi per il proprio sostentamento e di quello dei suoi familiari”. La “puntuale” ricostruzione operata dai finanzieri ha consentito di accertare la disponibilità’ di beni del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, suddivisi in sei società con sedi in provincia di Arezzo, Perugia e Roma, 3 rapporti bancari, 12 fabbricati e 39 terreni situati tra Lucignano e Subbiano, un impianto fotovoltaico di ingente valore situato in Lucignano.