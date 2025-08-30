Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini albanesi sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti a Perugia, nella frazione di Sant’Enea, dopo essere stati sorpresi mentre cedevano oltre 2 kg di droga. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato anche al sequestro di ingenti somme di denaro e di ulteriore sostanza stupefacente in due abitazioni tra Perugia e Castelnuovo Berardenga. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri e ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile di Perugia, supportati dai colleghi di Siena. L’attività di indagine si è concentrata su due cittadini albanesi, rispettivamente delle classi 1989 e 2000, che sono stati colti in flagranza di reato durante una cessione di droga.

L’operazione a Sant’Enea

Gli agenti della Squadra Mobile di Perugia hanno monitorato i movimenti sospetti nella frazione di Sant’Enea, dove hanno assistito a uno scambio di sostanza stupefacente tra i due uomini. Nel momento in cui sono intervenuti per il controllo, uno dei due ha tentato la fuga, cercando di disfarsi di oltre 2 kg di droga. Tuttavia, il tentativo di allontanarsi è stato vano: l’uomo è stato bloccato e arrestato dagli agenti, che hanno recuperato la sostanza stupefacente abbandonata durante la fuga.

Il denaro sequestrato e i primi riscontri

L’altro cittadino albanese, fermato a bordo della propria auto, è stato trovato in possesso di una somma di 70.000 euro in contanti. Il denaro, ritenuto dagli investigatori provento dell’attività di spaccio, era nascosto in parte in un vano a doppiofondo dell’auto, solitamente utilizzato per occultare la droga, e in parte all’interno di uno zaino. Questo particolare ha rafforzato i sospetti degli agenti sulla sistematicità dell’attività illecita condotta dai due uomini.

Le perquisizioni domiciliari a Perugia

Le indagini sono proseguite con la perquisizione delle abitazioni dei due arrestati. In una casa situata poco distante dal luogo dello scambio, gli agenti hanno rinvenuto oltre 2 kg di sostanza stupefacente già pronta per la vendita, insieme a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Inoltre, sono stati trovati 7.500 euro in contanti, anch’essi ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Il maxi sequestro a Castelnuovo Berardenga

La seconda perquisizione si è svolta presso l’abitazione del secondo indagato, situata a Castelnuovo Berardenga. Con il supporto della Squadra Mobile di Siena, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato oltre 10 kg di cocaina, materiale per il confezionamento e 16.000 euro in contanti. Anche in questo caso, la somma è stata ritenuta provento dell’attività illecita. Il quantitativo di droga sequestrato rappresenta uno dei più ingenti degli ultimi mesi nella provincia di Siena.

L’arresto e le accuse

Al termine delle operazioni, i due cittadini albanesi sono stati arrestati con l’accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso il carcere di competenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione ha permesso di sottrarre al mercato illegale oltre 12 kg di droga e di sequestrare complessivamente 93.500 euro in contanti.

IPA