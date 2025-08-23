Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per resistenza aggravata a pubblico ufficiale della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio nel centro storico di Perugia. Un uomo di origine marocchina è stato fermato dopo un inseguimento e una colluttazione con gli agenti, a seguito di una serie di episodi segnalati da cittadini e commercianti della zona.

Le informazioni ufficiali della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di pattugliamento rafforzato nelle vie centrali di Perugia. Negli ultimi giorni, infatti, numerosi episodi di disturbo e situazioni sospette erano stati segnalati sia dai residenti sia dagli esercenti del centro storico, spingendo le forze dell’ordine a intensificare la loro presenza nell’area.

L’inseguimento e la resistenza all’arresto

Nel pomeriggio, durante un controllo nei pressi di piazza Cavallotti, gli agenti hanno notato un giovane che, alla loro vista, si è dato precipitosamente alla fuga. L’inseguimento si è protratto fino a piazza Morlacchi, dove il sospetto è stato raggiunto dagli operatori. Nonostante i tentativi di fermarlo, l’uomo ha opposto una forte resistenza, brandendo un oggetto appuntito contro i poliziotti. Solo dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.

L’identità dell’arrestato e i precedenti

L’uomo fermato è un cittadino marocchino, nato nel 2000, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio e contro la persona. Dopo le procedure di identificazione e le formalità di rito, il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza aggravata e condotto presso la Casa Circondariale locale, dove rimane a disposizione delle autorità competenti.

L’arresto del giovane marocchino per resistenza aggravata a pubblico ufficiale rappresenta un segnale importante nella lotta alla criminalità nel cuore di Perugia. L’azione tempestiva della Polizia di Stato, sostenuta dalle segnalazioni della comunità, conferma l’efficacia di un approccio integrato alla sicurezza urbana e la determinazione delle istituzioni nel garantire la tutela dei cittadini e degli operatori economici.

