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Eseguito un arresto a Perugia, dove un uomo di 47 anni è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per rapina aggravata in una banca. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura, a seguito di un episodio avvenuto lo scorso 20 febbraio presso un istituto di credito di Ponte San Giovanni. L’uomo, armato di pistola giocattolo e con il volto travisato, si era fatto consegnare il denaro dal cassiere prima di darsi alla fuga.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare domiciliare è il risultato di una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Perugia, sotto il coordinamento della Procura. Gli agenti hanno lavorato senza sosta per ricostruire la dinamica della rapina e identificare il presunto responsabile.

L’episodio della rapina in banca

Nel primo pomeriggio del 20 febbraio, un uomo di 47 anni, con il volto coperto e armato di una pistola – poi rivelatasi un giocattolo – ha fatto irruzione in una banca di Perugia, nella zona di Ponte San Giovanni. Dopo aver minacciato il cassiere, si è fatto consegnare 9.000 euro in contanti custoditi nella cassa. Subito dopo il colpo, il malvivente si è dato alla fuga, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.

L’intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo la segnalazione della rapina, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, della Volante e del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica. Gli operatori hanno effettuato i rilievi necessari e, poco distante dal luogo del delitto, hanno rinvenuto la pistola giocattolo utilizzata durante il colpo, abbandonata all’interno di un cestino dell’immondizia.

L’attività investigativa e l’identificazione del sospettato

Le indagini sono proseguite con l’ascolto dei testimoni e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Grazie a questi elementi, la Squadra Mobile ha individuato il presunto autore della rapina, un uomo nato nel 1978. Gli accertamenti svolti hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

L’emissione della misura cautelare

Considerata la gravità dei fatti, la Procura di Perugia ha richiesto l’emissione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. Il Gip del Tribunale di Perugia ha accolto la richiesta, disponendo la custodia cautelare domiciliare.

L’arresto e la perquisizione

Dopo l’emissione del provvedimento, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato il sospettato per notificargli la misura. Durante la perquisizione, estesa anche al domicilio dell’uomo, sono stati trovati e sequestrati gli indumenti indossati il giorno della rapina. Al termine delle formalità di rito, il 47enne è stato posto agli arresti domiciliari.

IPA