Un 29enne ecuadoregno è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio a Perugia, dopo essere stato fermato dalla Polizia in Piazza Alessandro Alimenti durante un controllo mirato al contrasto dello spaccio. L’uomo è stato sorpreso con quasi 10 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Il fatto è avvenuto nel corso di un pattugliamento serale, quando il giovane ha tentato di sfuggire agli agenti insieme ad altri ragazzi.

Il controllo della Polizia e la fuga sospetta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante uno dei servizi di controllo del territorio predisposti per prevenire e contrastare il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Volante, impegnati in un pattugliamento in Perugia, hanno notato un gruppo di giovani radunati in Piazza Alessandro Alimenti. Alla vista della pattuglia, i ragazzi hanno tentato di allontanarsi rapidamente, comportamento che ha insospettito i poliziotti.

Il fermo e la perquisizione

Uno dei giovani, un cittadino ecuadoregno di 29 anni, è stato prontamente bloccato dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine. Sottoposto a una perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di uno zaino contenente una sostanza solida. Gli accertamenti condotti dal personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica hanno permesso di identificare la sostanza come hashish, per un peso complessivo di circa 10 grammi.

Il materiale per il confezionamento

Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto anche materiale utilizzato per il confezionamento in dosi dello stupefacente, elemento che ha rafforzato l’ipotesi della destinazione alla vendita. La presenza di strumenti per suddividere la droga in porzioni più piccole è stata considerata una prova ulteriore della finalità di spaccio.

Le indagini e il deferimento

Al termine delle verifiche e delle formalità di rito, il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini hanno confermato che il materiale sequestrato era destinato al mercato locale della droga.

IPA