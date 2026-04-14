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Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’intervento della Polizia di Stato è stato determinato dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha segnalato una serie di minacce e intimidazioni ricevute dopo la fine della relazione, legate a dissidi sulla gestione della figlia.

Le indagini e la raccolta delle prove

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalla querela depositata dalla donna presso gli uffici della Squadra Mobile di Perugia. La vittima ha raccontato agli agenti di aver ricevuto numerosi messaggi, sia testuali che vocali, dal suo ex compagno, contenenti gravi minacce e intimidazioni. I rapporti tra i due si erano deteriorati dopo la separazione, soprattutto a causa di contrasti relativi alla gestione della figlia minore.

Per rafforzare la sua denuncia, la donna ha fornito agli investigatori gli screenshot dei messaggi ricevuti dal 39enne. Gli operatori della Squadra Mobile hanno quindi verificato che l’utenza telefonica dalla quale provenivano le comunicazioni era effettivamente intestata all’uomo. L’analisi dei messaggi ha permesso di accertare la natura persecutoria e minacciosa della condotta dell’indagato.

L’arresto e le conseguenze

Una volta raccolti gli elementi necessari, la Polizia ha rintracciato l’uomo e ha proceduto al suo arresto differito per il reato di atti persecutori. Al termine delle formalità di rito, il 39enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Capanne, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il contesto e le motivazioni

L’episodio si inserisce in un contesto di tensione familiare, con la fine della relazione tra i due ex compagni e la conseguente insorgenza di dissidi sulla gestione della figlia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, proprio questi contrasti avrebbero spinto l’uomo a mettere in atto una serie di comportamenti minacciosi e persecutori nei confronti della donna.

IPA