Due persone sono state denunciate per ricettazione a seguito di un furto avvenuto a bordo di un’auto nei pressi di una scuola a San Martino in Colle. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Perugia, che ha rintracciato e identificato i sospetti dopo una segnalazione al N.U.E. La refurtiva è stata in parte recuperata e i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una chiamata di emergenza che segnalava un furto su un’autovettura parcheggiata nei pressi di una scuola nella località di San Martino in Colle, nel territorio di Perugia.

La dinamica dei fatti

La vicenda ha avuto inizio quando la proprietaria di un’auto, dopo aver lasciato il veicolo in sosta vicino a una scuola, ha scoperto che il deflettore era stato infranto e la sua borsa era stata sottratta. La donna ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, fornendo una descrizione dettagliata di un’autovettura sospetta con a bordo un uomo e una donna che si erano allontanati rapidamente dal luogo del furto.

L’intervento della Polizia

Durante le successive attività di controllo del territorio, gli agenti della Questura hanno individuato un’autovettura che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. A bordo del mezzo si trovavano un uomo e una donna, che hanno mostrato un atteggiamento sospetto alla vista della Polizia. Sottoposti a controllo, i due sono stati trovati in possesso di vari strumenti atti allo scasso e frammenti di vetro, elementi che suggerivano il coinvolgimento in precedenti effrazioni.

Gli accertamenti e la denuncia

I due fermati non sono stati in grado di giustificare il possesso degli oggetti rinvenuti. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di stabilire che parte della refurtiva trovata nel veicolo era riconducibile al furto denunciato poche ore prima dalla proprietaria dell’auto. Per questo motivo, i due sono stati accompagnati in Questura e, al termine delle procedure di rito, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Sanzioni accessorie

Oltre alla denuncia, il conducente dell’autovettura è stato sanzionato amministrativamente poiché privo di un titolo idoneo alla guida del mezzo su cui viaggiava. L’episodio si è concluso con il recupero di parte della refurtiva e il deferimento dei due soggetti.

Il contesto dell’operazione

L’intervento della Polizia di Stato di Perugia si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte a contrastare i reati predatori e a garantire maggiore sicurezza nelle aree sensibili, come quelle adiacenti agli istituti scolastici.

IPA