Arresto per violazione di misura cautelare e percosse della Polizia di Stato nella notte tra sabato e domenica a Perugia. Un uomo di 39 anni, cittadino argentino, è stato fermato dopo aver aggredito la ex compagna nella sua abitazione, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima, provvedimento emesso dal G.I.P. lo scorso 2 luglio.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, quando gli agenti delle volanti sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto da parte di una donna, vittima di aggressione e percosse da parte dell’ex compagno.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto è iniziato nella serata di sabato, quando il 39enne si è presentato presso l’abitazione della donna. L’uomo ha bussato ripetutamente alla porta, chiedendo insistentemente del denaro. All’arrivo degli agenti, però, l’uomo si era già allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Poche ore dopo, una nuova chiamata al Numero Unico di Emergenza ha segnalato la presenza dell’uomo presso lo stesso indirizzo. Questa volta, il cittadino argentino era riuscito a entrare nell’appartamento passando da una finestra e si rifiutava di andarsene, nonostante la presenza della vittima.

L’aggressione e le condizioni della vittima

La donna, visibilmente scossa e con evidenti lesioni al volto, ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita violentemente. L’uomo, dopo essere entrato nell’abitazione, l’ha colpita ripetutamente al volto e al corpo, arrivando anche a tapparle la bocca con una mano per impedirle di gridare e respirare. I poliziotti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari per prestare le prime cure alla vittima, che presentava segni di percosse e uno stato di forte agitazione.

L’arresto e le accuse

L’uomo, trovato in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol, è stato accompagnato in Questura. Dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto in flagranza per violazione della misura cautelare e trattenuto presso le camere di sicurezza su disposizione del Pubblico Ministero, in attesa dell’udienza di convalida. Oltre all’arresto, il 39enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di percosse.

Il caso avvenuto a Perugia rappresenta l’ennesimo episodio di violenza domestica che si consuma tra le mura di casa, spesso nonostante la presenza di provvedimenti restrittivi. L’intervento rapido della Polizia di Stato ha permesso di fermare l’aggressore e di prestare soccorso alla vittima, che ora potrà contare sul supporto delle istituzioni e dei servizi di assistenza.

IPA