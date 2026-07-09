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Eseguito un arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale a Perugia: un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver messo in atto una serie di truffe ai danni di un esercizio commerciale specializzato in ricambi auto.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di martedì, quando la titolare di un negozio di ricambi auto ha contattato il Numero Unico di Emergenza per denunciare una truffa subita. La donna ha raccontato agli operatori della Sala Operativa che un uomo, spacciandosi per dipendente di una nota autofficina cliente del negozio, aveva ordinato diversi pezzi di ricambio e si era presentato per ritirarli senza però saldare il conto.

Il modus operandi del truffatore

L’uomo, approfittando dei buoni rapporti tra le due aziende, aveva indotto la titolare a fidarsi e a consegnargli la merce. Il giorno successivo, il sospetto ha effettuato un nuovo ordine, insospettendo ulteriormente la commerciante. Quest’ultima, per chiarire la situazione, ha contattato direttamente l’autofficina, scoprendo così di essere stata vittima di una truffa. Immediatamente è stata allertata la Polizia di Stato, che ha predisposto un servizio di osservazione nei pressi del negozio.

L’arresto e i controlli

Gli agenti delle Volanti hanno atteso il ritorno dell’uomo presso il punto vendita. Quando il sospetto si è presentato per ritirare la merce, è stato bloccato e identificato. Dagli accertamenti è emerso che il 34enne era arrivato a bordo di un’auto oggetto di appropriazione indebita, per la quale era già stata sporta denuncia. In ottemperanza a un provvedimento del Tribunale di Chieti, il veicolo è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Perquisizione e materiale rinvenuto

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha dato esito positivo. L’uomo è stato trovato in possesso di una tronchese, un coltello a serramanico, uno scalpello, oltre a una patente di guida, tre blocchetti degli assegni e una tessera sanitaria, tutti risultati essere provento di furto. Questi elementi hanno aggravato la sua posizione agli occhi degli inquirenti.

Violazione della sorveglianza speciale

Le ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che il 34enne era sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Veroli (FR), dal quale si era allontanato senza alcuna autorizzazione. Questo comportamento ha costituito una violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione.

Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Questura di Perugia e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Gubbio.

IPA