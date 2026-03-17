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Un arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Perugia. Un cittadino italiano di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di hashish e ketamina, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di osservazione predisposto dagli agenti della Squadra Mobile di Perugia. Gli operatori hanno notato il giovane, classe 2004, aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un corriere espresso. Dopo aver ritirato un pacco, il ragazzo è stato fermato per un controllo.

Il controllo e la perquisizione

Durante il controllo, il 21enne ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza, inducendo i poliziotti a procedere con una perquisizione personale, estesa successivamente anche al domicilio del giovane. L’operazione ha dato esito positivo: all’interno del pacco appena ritirato sono stati trovati oltre 460 grammi di hashish, confezionati in un panetto.

Il sequestro di droga e denaro

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 255 grammi di hashish, suddivisi in “ovuli”, e 22 grammi di ketamina. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato oltre 20.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta ad analisi dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, che ne ha confermato la natura.

L’arresto e la misura cautelare

Il giovane è stato accompagnato in Questura, dove, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della locale Procura della Repubblica, il 21enne è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA