Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale a Perugia: il trentaduenne, dopo aver ignorato l’alt della Polizia, è stato fermato al termine di una lunga fuga per le vie cittadine, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dalle Volanti di Perugia. Gli agenti, impegnati in un pattugliamento notturno, hanno notato un veicolo procedere a velocità sostenuta nei pressi di viale Pietro Soriano.

L’inseguimento per le vie cittadine

La situazione è degenerata quando il conducente, un uomo di 32 anni, ha ignorato l’intimazione a fermarsi da parte degli agenti, accelerando ulteriormente e attraversando a forte velocità diverse strade della città. La fuga si è svolta anche in prossimità di un esercizio di pubblico spettacolo, dove la presenza di cittadini ha reso ancora più pericolosa la condotta del fuggitivo.

Il rischio per la sicurezza pubblica

Durante l’inseguimento, i poliziotti hanno tentato di bloccare la corsa del veicolo posizionando una volante di supporto per sbarrare la strada. In questa fase, gli agenti hanno rischiato di essere speronati dal veicolo in fuga, evidenziando la gravità della situazione e il potenziale pericolo per l’incolumità sia degli operatori che dei cittadini presenti nell’area.

La fine della fuga e l’intervento degli agenti

Al termine del lungo inseguimento, il conducente ha finalmente arrestato la propria corsa. Avvicinato dagli agenti, l’uomo è apparso visibilmente agitato e alterato, probabilmente a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Per garantire la sicurezza di tutti, i poliziotti hanno provveduto a contenerlo e ad accompagnarlo presso il locale nosocomio, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari per verificare l’eventuale uso di droghe.

Le conseguenze: denuncia e ritiro delle armi

Successivamente, il 32enne è stato condotto in Questura. Al termine delle procedure di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, gli agenti hanno accertato che l’uomo era detentore di armi e hanno proceduto al ritiro cautelare delle stesse, come misura di prevenzione.

IPA