È stato emesso un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di un 52enne di Perugia, dopo che si è reso protagonista di un episodio di aggressione e ingiurie ai danni di un arbitro durante una partita di calcio. Il provvedimento, noto come DASPO, è stato inflitto per la durata di un anno dal Questore, a seguito degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lo scorso novembre durante un incontro di Prima Categoria tra le squadre della Julia Spello Castello e dell’Atletico Gualdo Fossato. Nel corso del secondo tempo, il 52enne, tesserato della squadra di casa, ha fatto irruzione sul campo per contestare una decisione arbitrale. L’uomo ha raggiunto l’arbitro alle spalle, lo ha afferrato per il collo, provocandogli dolore e costringendolo a voltarsi. Contestualmente, ha rivolto una serie di offese verbali al direttore di gara, che ha reagito espellendolo dal campo.

La reiterazione della condotta e l’intervento della Polizia

Pochi minuti dopo l’espulsione, il tesserato è tornato nuovamente in campo per protestare contro l’arbitro, nonostante fosse già stato allontanato. La gravità della situazione ha spinto gli agenti del Commissariato di P.S. di Foligno e della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia ad approfondire l’accaduto. Sono stati acquisiti il referto arbitrale e le testimonianze oculari, che hanno confermato la natura violenta e reiterata del comportamento dell’uomo.

Il provvedimento del Questore: un anno di DASPO

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore di Perugia ha disposto un DASPO della durata di un anno nei confronti del 52enne. Il provvedimento impedisce all’uomo di assistere a qualsiasi incontro calcistico disputato sul territorio nazionale, sia esso relativo a squadre professionistiche che dilettantistiche. La misura è stata adottata per la condotta violenta e per il potenziale rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico, dato che l’episodio si è verificato in presenza di numerosi spettatori.

Le conseguenze penali: denuncia per percosse e ingiurie

Oltre al DASPO, il tesserato è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Foligno alla Procura della Repubblica di Spoleto per i reati di percosse e ingiurie.

