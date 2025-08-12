Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state denunciate per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente a seguito di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Perugia. Gli agenti sono intervenuti presso un’abitazione privata dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza, dove hanno scoperto oltre due chilogrammi di marijuana coltivata illegalmente. L’operazione è stata condotta dopo che una lite tra coinquilini è stata segnalata alle autorità, portando così alla scoperta della coltivazione illecita.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una chiamata di emergenza effettuata da uno dei residenti dell’appartamento. L’uomo, sentendosi minacciato durante una discussione con la coinquilina, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere aiuto.

L’intervento della Polizia e la scoperta delle piante

Giunti sul posto, i poliziotti hanno ascoltato il racconto del richiedente, il quale ha spiegato di aver avuto una lite con la coinquilina per motivi di poco conto. La situazione, secondo quanto riferito, sarebbe degenerata al punto da spingere l’uomo a comporre il 1 1 2 per chiedere l’intervento delle autorità. Durante il sopralluogo all’interno dell’abitazione, gli agenti hanno notato la presenza di alcune piante di marijuana, dal peso complessivo di oltre due chilogrammi.

Le responsabilità negate e il sequestro della sostanza

Di fronte alle domande degli agenti, entrambi i coinquilini – una donna e un uomo, entrambi nati nel 1981 e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia – hanno negato la proprietà delle piante di marijuana. Ognuno dei due ha attribuito la responsabilità all’altro, senza fornire spiegazioni plausibili sul possesso della sostanza. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro delle piante rinvenute nell’appartamento.

Le conseguenze legali per i due coinquilini

Al termine delle operazioni di rito, i due conviventi sono stati accompagnati in Questura. Qui, dopo le formalità di identificazione e la redazione degli atti, sono stati entrambi deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. La vicenda si è così conclusa con una doppia denuncia, mentre le indagini proseguiranno per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e la destinazione della sostanza sequestrata.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno espresso apprezzamento per la rapidità e l’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato. La scoperta di una coltivazione di marijuana in un contesto domestico ha riacceso il dibattito sulla diffusione delle sostanze stupefacenti e sulla necessità di rafforzare i controlli nelle aree residenziali di Perugia.

IPA