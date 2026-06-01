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Cinque persone denunciate per rissa e lesioni personali gravi durante la festa dei Santi Patroni di Ramazzano. Un uomo di cinquantatré anni è stato colpito alla testa e trasportato d’urgenza in ospedale, mentre un ventinovenne con precedenti è stato identificato come l’aggressore principale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Perugia, in occasione della festa dei Santi Patroni che si svolge nella frazione di Ramazzano. L’intervento degli agenti è stato richiesto tramite il numero unico di emergenza europeo, a seguito di una segnalazione di rissa in corso.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Gli operatori della Squadra Volante sono arrivati rapidamente sul luogo indicato, dove hanno trovato un uomo, nato nel 1972, riverso a terra e privo di sensi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo era stato colpito da un pugno alla testa durante una rissa scoppiata tra più persone. L’impatto lo ha fatto cadere a terra, rendendolo incosciente.

Le condizioni della vittima

La vittima, un cinquantatreenne, è stata immediatamente soccorsa e trasportata presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove i medici hanno riscontrato gravi lesioni personali. Fortunatamente, secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Gli agenti hanno ascoltato i presenti e i testimoni, raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto. Fondamentale si è rivelato anche il contributo delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nell’area della festa. Grazie a questi riscontri, la Polizia è riuscita a identificare tutti i soggetti coinvolti nella rissa, compreso l’autore materiale dell’aggressione al cinquantatreenne.

Le denunce e i provvedimenti

Al termine delle indagini, cinque persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa. Tra queste, un ventinovenne già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato denunciato anche per lesioni personali gravi in quanto ritenuto responsabile del pugno che ha causato le gravi ferite alla vittima.

Il contesto: la festa dei Santi Patroni a Ramazzano

L’episodio si è verificato durante la tradizionale festa dei Santi Patroni che si tiene a Ramazzano, frazione di Perugia. L’evento, solitamente caratterizzato da un clima di convivialità e partecipazione, è stato turbato dalla violenza improvvisa che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari.

IPA