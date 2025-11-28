Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne è stato denunciato per getto pericoloso di cose dopo essere stato sorpreso a sparare con fucili softair dalla finestra di un’abitazione nel quartiere di Ponte d’Oddi a Perugia. L’intervento è stato richiesto da un cittadino che ha notato il giovane armato e ha allertato la Polizia di Stato. Gli agenti hanno sequestrato 5 fucili, 2 pistole softair, 11 caricatori e migliaia di pallini.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando un residente, preoccupato dalla presenza di un giovane armato di fucile affacciato da una finestra, ha deciso di contattare le forze dell’ordine. La richiesta di aiuto ha portato sul posto una pattuglia della Squadra Mobile, che si è immediatamente recata presso l’abitazione indicata nel quartiere di Ponte d’Oddi.

L’identificazione dei minorenni e il sequestro delle armi softair

Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno identificato tre minorenni. Uno di loro, interrogato dagli operatori, ha ammesso di aver sparato alcuni colpi dalla finestra utilizzando armi softair. Il giovane ha poi consegnato spontaneamente tutto il materiale in suo possesso: 5 fucili softair, 2 pistole softair, 11 caricatori e migliaia di pallini di vario calibro e colore. Tutto l’arsenale è stato posto sotto sequestro dagli agenti intervenuti.

La denuncia e le indagini in corso

Al termine delle procedure di rito, il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di getto pericoloso di cose. Le indagini della Squadra Mobile sono tuttora in corso per accertare se il ragazzo sia coinvolto anche in altri episodi simili che si sono verificati nei giorni precedenti nello stesso quartiere di Ponte d’Oddi.

