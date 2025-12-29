Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 arresti e un minore denunciato il bilancio di una violenta rissa aggravata avvenuta nella serata di domenica presso un’area di servizio nella zona di Sant’Andrea delle Fratte. I fatti sono stati accertati dalle forze dell’ordine che hanno operato congiuntamente, portando all’arresto di persone di origine albanese, macedone e romena, residenti tra Montegabbione, Panicale, Piegaro, Passignano sul Trasimeno e Tavernelle. L’episodio, scaturito da futili motivi, ha causato anche il ferimento grave di un giovane, investito da un’auto durante la fuga di alcuni partecipanti.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dai Carabinieri della Compagnia di Perugia, dalla Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 6° Battaglione Mobile “Toscana” di Firenze e dal personale della Polizia di Stato di Perugia. Le forze dell’ordine sono intervenute nella serata di domenica, intorno alle 18.45, a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 che riferiva di una rissa in corso presso un’area di servizio con bar annesso, nella zona di Sant’Andrea delle Fratte.

La dinamica dei fatti: dalla lite alla rissa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la situazione è degenerata rapidamente: una lite iniziale tra alcuni presenti si è trasformata in una vera e propria rissa che ha coinvolto almeno 10 persone. Due di queste, non ancora identificate, si sono allontanate a bordo di un’auto, investendo un 27enne di origini macedoni. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate.

Le indagini e gli elementi raccolti

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini, ascoltando testimoni, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e effettuando un accurato sopralluogo. È emerso che la rissa ha visto la contrapposizione di due gruppi, che si sono affrontati con estrema violenza, utilizzando anche bastoni, sedie, tavoli e altri oggetti presenti all’esterno del locale. Uno dei bastoni, lungo 65 cm, è stato sequestrato dagli agenti.

Il tentativo di occultamento e il sequestro di droga

Nel corso dell’intervento, uno dei partecipanti, un 23enne di origine albanese, ha tentato di nascondere una chiave di accensione per auto all’interno di una fioriera. Gli agenti, insospettiti dal gesto, hanno ispezionato la fioriera e vi hanno trovato una dose di cocaina del peso di 0,6 grammi. La sostanza è stata sequestrata e il giovane sarà segnalato alla Prefettura di Perugia come assuntore di droga.

Arresti e provvedimenti giudiziari

Al termine degli accertamenti, 11 maggiorenni, di età compresa tra 19 e 31 anni e di origine albanese, macedone e romena, sono stati arrestati in flagranza di rissa aggravata da lesioni personali. Cinque di loro risultano avere precedenti di polizia, anche specifici. Tutti sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne, su disposizione della Procura della Repubblica. Un 17enne è stato invece denunciato in stato di libertà alla Procura per i Minorenni e affidato ai genitori.

Le aree di provenienza dei coinvolti

I soggetti arrestati risultano residenti in diversi comuni dell’Umbria e della provincia di Terni: Montegabbione (TR), Panicale, Piegaro, Passignano sul Trasimeno e Tavernelle (PG). L’episodio ha quindi coinvolto persone provenienti da un ampio territorio, a conferma della gravità e della complessità della vicenda.

