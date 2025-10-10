Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia nel pomeriggio di ieri nella parte bassa di Perugia. Due uomini sono stati fermati per ricettazione dopo essere stati sorpresi nei pressi di un furgone risultato rubato. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione di un agente libero dal servizio, che ha notato movimenti sospetti. Il veicolo, appartenente alla parrocchia San Nicolò di Argenta, è stato restituito al legittimo proprietario nella giornata odierna.

La segnalazione di un poliziotto fuori servizio dà il via all’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando un agente non in servizio ha notato due persone aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un furgone parcheggiato nella parte bassa di Perugia. Una delle due persone era già conosciuta alle forze dell’ordine per precedenti reati.

Il rapido intervento delle Volanti

Ricevuta la segnalazione dalla Sala Operativa della Questura, gli equipaggi delle Volanti, impegnati nel consueto controllo del territorio, sono intervenuti tempestivamente sul luogo indicato. Gli agenti hanno proceduto a identificare i sospetti e a effettuare i primi accertamenti sul posto.

Un arresto e una denuncia: i dettagli

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che uno dei fermati, un 34enne, risultava inosservante agli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune perugino di Gubbio. Per questo motivo, l’uomo è stato tratto in arresto. Il secondo individuo, un 49enne originario della provincia di Frosinone, è stato invece denunciato a piede libero.

Il furgone rubato e la ricettazione

Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto che il furgone, attorno al quale si aggiravano i due uomini, era stato rubato. Il mezzo risultava infatti di proprietà della parrocchia San Nicolò di Argenta, in provincia di Ferrara, e la denuncia di furto era già stata formalizzata presso la Stazione dei Carabinieri. I due uomini dovranno ora rispondere del reato di ricettazione in concorso.

Restituzione del veicolo alla parrocchia

Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ha provveduto a restituire il furgone al parroco della parrocchia San Nicolò di Argenta. Il veicolo, utilizzato per finalità sociali, potrà così tornare a svolgere il suo ruolo a beneficio della comunità locale.

