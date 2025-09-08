Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 54 anni è stato denunciato per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente dopo che la Polizia di Stato è intervenuta in un’abitazione di Perugia, dove sono state sequestrate sei piante di marijuana. L’operazione è stata avviata nella notte, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza, che ha permesso agli agenti di sorprendere il responsabile mentre cercava di nascondere le piante.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo che una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha segnalato la presenza di alcune piante sospette su un terrazzo di un appartamento situato nel centro cittadino di Perugia. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno notato il comportamento sospetto di un uomo di 54 anni, intento a spostare e occultare alcune piante di marijuana.

La scoperta delle piante di marijuana

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno individuato tre piante di marijuana posizionate sul terrazzo dell’abitazione. L’uomo, colto sul fatto, ha tentato invano di nascondere le piante, ma è stato immediatamente fermato dagli agenti. La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso di rinvenire altre tre piante della stessa specie, questa volta nascoste nelle scale interne dell’abitazione.

Il sequestro e la denuncia

Complessivamente, sono state sequestrate sei piante di marijuana, tutte sottoposte a sequestro dalle forze dell’ordine. Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente. L’operazione si è conclusa senza incidenti e ha permesso di interrompere un’attività illecita che si svolgeva all’interno di una normale abitazione cittadina.

Il ruolo della segnalazione dei cittadini

L’intervento della Polizia di Stato è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno prontamente segnalato la presenza delle piante sospette. Questo episodio sottolinea l’importanza della partecipazione attiva della comunità nella prevenzione e nel contrasto ai reati legati allo spaccio e alla coltivazione di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette, contribuendo così alla sicurezza collettiva.

Le indagini e le conseguenze legali

Le indagini condotte dagli agenti hanno permesso di accertare che l’uomo, residente a Perugia, aveva allestito una piccola coltivazione domestica di marijuana, suddividendo le piante tra il terrazzo e le scale interne dell’appartamento. Dopo il sequestro, il materiale rinvenuto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà le responsabilità dell’indagato in relazione ai reati contestati.

