Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per maltrattamenti in famiglia a Perugia, dove un cittadino straniero è stato accusato di aver aggredito l’ex compagna per motivi di gelosia. L’episodio è avvenuto nel centro di Santa Maria degli Angeli, come riportato dalle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi è scaturito da una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. La richiesta d’aiuto è arrivata da una donna che ha segnalato la presenza dell’ex compagno nella propria auto, il quale si rifiutava di scendere e la stava aggredendo verbalmente davanti ai figli minori.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno individuato l’autovettura ferma a bordo strada e hanno preso contatto con la richiedente. La donna ha spiegato che si trovava insieme all’ex compagno per gestire alcune questioni relative ai figli. Tuttavia, per motivi di gelosia, l’uomo aveva iniziato a insultarla e minacciarla, rifiutandosi poi di lasciare il veicolo nonostante i ripetuti inviti.

Le dichiarazioni della vittima

La vittima ha raccontato agli operatori di essere stata oggetto, nel tempo, di comportamenti aggressivi e intimidatori da parte dell’ex compagno. Questi atteggiamenti comprendevano minacce, insulti, vessazioni e, in alcune occasioni, anche aggressioni fisiche. La situazione, divenuta insostenibile, ha spinto la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine per tutelare sé stessa e i figli.

Al termine delle verifiche e delle procedure di rito, gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 42enne cittadino straniero per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, nato nel 1984, dovrà ora rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti.

Il contesto dell’intervento

L’episodio si è verificato nel centro di Santa Maria degli Angeli, frazione di Perugia, luogo in cui la Polizia di Stato è intervenuta prontamente a seguito della segnalazione. L’intervento ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza della donna e dei minori presenti.

IPA