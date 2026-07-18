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Tre arresti a Perugia, dove tre cittadini stranieri sono ritenuti responsabili di una rapina aggravata avvenuta lo scorso settembre ai danni di un commerciante di preziosi. L’ordinanza è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Perugia dopo una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel mese di settembre, quando tre uomini, con il volto parzialmente coperto, hanno agito in concorso per mettere a segno una rapina ai danni di un commerciante di preziosi. Gli indagati, spacciandosi per carabinieri, hanno aperto repentinamente lo sportello dell’auto della vittima, trascinandolo fuori dal veicolo e colpendolo violentemente. Nel frattempo, uno dei complici ha infranto il finestrino lato passeggero con un martello, riuscendo così a sottrarre uno zainetto contenente due fedi in oro, dal valore di circa 2000 euro, oltre a denaro contante per circa 500/600 euro.

La fuga e le indagini della Squadra Mobile

Dopo il colpo, i tre uomini si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Perugia e coordinate dalla Procura, si sono avvalse di strumenti tecnologici avanzati: l’analisi dei tracciati GPS, la visione delle immagini di videosorveglianza e l’utilizzo del sistema S.A.R.I., un software di riconoscimento facciale. Questi strumenti hanno permesso agli investigatori di risalire all’identità dei presunti responsabili e di ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina.

L’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare

I gravi indizi di colpevolezza raccolti hanno spinto la Procura della Repubblica a richiedere l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre soggetti. Il GIP presso il Tribunale di Perugia ha accolto la richiesta, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari e la gravità del delitto contestato, ed ha emesso l’ordinanza restrittiva.

L’arresto dei sospettati in diverse città

L’esecuzione dell’ordinanza è avvenuta nella mattinata del 17 luglio, grazie a un’operazione congiunta che ha visto la collaborazione della Squadra Mobile di Perugia con i colleghi di Padova, Pavia e Verona, oltre al personale del Reparto Prevenzione Crimine. I due indagati di 38 anni sono stati rintracciati rispettivamente presso l’Autogrill di Calstorta Nord Cassalto (TV), poi condotto alla Casa Circondariale di Treviso, e a Mezzana Bigli (PV), successivamente associato alla casa di reclusione di Voghera. Durante la perquisizione dell’abitazione di quest’ultimo, sottoposto a sorveglianza speciale, non sono stati trovati elementi utili alle indagini.

Il terzo arresto e le ricerche nel campo rom

Le ricerche del terzo uomo, di 21 anni, sono proseguite per tutta la giornata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Padova. Gli agenti hanno effettuato controlli all’interno del campo rom di Lungargine San Lazzaro 2, identificando 20 soggetti tra roulotte e case mobili. Le operazioni si sono protratte fino a tarda notte, quando nella città di Treviso il giovane è stato finalmente rintracciato, notificandogli il provvedimento restrittivo e associandolo alla Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA