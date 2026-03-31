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Una presunta setta all’interno della quale sarebbe stata costituita un’associazione per delinquere finalizzata a commettere una “serie indeterminata” di reati quali truffa, estorsione e violenza sessuale, ai danni degli aderenti, è stata individuata dalla polizia di Perugia e dal Servizio centrale operativo del Dipartimento. Disposto il fermo di tre uomini e una donna, indagati, a vario titolo. Coinvolte a piede libero altre due persone. L’indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione pervenuta dal padre di un membro del gruppo.

L’uomo ha riferito che il figlio aveva iniziato a frequentare alcuni corsi di alchimia con un fantomatico “maestro” e in seguito si era trasferito all’interno di una struttura del gruppo e dove versava dei pagamenti mensili. La polizia ha così individuato la presunta associazione nell’ambito della quale operavano soggetti, con nomi ben definiti, “maestro”, “maestra”, “sciamano”, “guaritore”, che avrebbero partecipato all’attività della setta.