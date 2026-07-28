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Tre giovani denunciati per furto aggravato a Perugia, dove i ragazzi sono stati sorpresi all’interno di un’abitazione privata. I fatti si sono verificati il 25 luglio 2026, quando il proprietario dell’immobile, rientrando a casa, ha trovato i giovani intenti a rubare e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una chiamata al 112 Numero Unico di Emergenza. Il proprietario di una casa a Perugia, rientrando nella sua abitazione, ha notato la presenza di alcune persone sconosciute all’interno e ha subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono arrivati rapidamente sul posto, trovando il proprietario impegnato in una colluttazione con i tre giovani sospettati.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i tre giovani, tutti di età compresa tra i 18 e 19 anni, si erano introdotti senza autorizzazione nella proprietà dopo aver trovato la recinzione già forzata. Successivamente, avevano danneggiato una persiana per accedere all’interno dell’abitazione. Una volta entrati, i ragazzi hanno messo a soqquadro alcuni locali e hanno asportato diversi oggetti di proprietà del richiedente, configurando così il reato di furto aggravato in concorso.

L’intervento degli agenti e la denuncia

Gli agenti, intervenuti con tempestività e professionalità, sono riusciti a riportare la calma tra le parti coinvolte. Dopo aver effettuato i rilievi e gli accertamenti necessari, hanno identificato i tre giovani e hanno proceduto a denunciarli in stato di libertà. Al termine delle attività di rito, i presunti responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso.

Le indagini e le conseguenze

Durante il sopralluogo, la Polizia ha constatato che alcuni locali dell’immobile erano stati messi a soqquadro e che diversi oggetti erano stati sottratti. L’azione dei tre giovani, che si erano introdotti nell’abitazione dopo aver forzato la recinzione e danneggiato un infisso, è stata interrotta grazie al tempestivo intervento del proprietario e delle forze dell’ordine. L’episodio, avvenuto a Perugia, sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e Polizia per la prevenzione e il contrasto dei reati contro il patrimonio.

IPA