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È stato denunciato un giovane italiano per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere a Perugia, dopo essere stato sorpreso con una mazza da baseball in metallo durante un controllo della Polizia di Stato. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio in Via Settevalli, quando gli agenti hanno notato il ragazzo aggirarsi a piedi con l’oggetto.

Il controllo della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane, nato nel 2006, è stato individuato dagli agenti della Volante mentre si trovava a piedi in Via Settevalli, nel capoluogo umbro. Gli operatori, insospettiti dalla presenza della mazza da baseball in metallo che il ragazzo portava con sé, hanno deciso di fermarlo per un controllo.

La perquisizione e gli accertamenti

Il giovane non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile sul motivo per cui avesse con sé la mazza da baseball. Per questo motivo, gli agenti lo hanno accompagnato presso gli Uffici della Questura per ulteriori verifiche. Qui è stato sottoposto a una perquisizione personale, che non ha portato al rinvenimento di altri oggetti sospetti.

La denuncia e il sequestro

Al termine delle procedure di rito, il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La mazza da baseball, lunga 76 centimetri, è stata sottoposta a sequestro penale dagli agenti.

Le attività di controllo sul territorio

L’episodio si inserisce nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato di Perugia, finalizzati a prevenire e contrastare comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

IPA