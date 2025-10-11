Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nei pressi della Stazione di Sant’Anna: un cittadino tunisino di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per spaccio di eroina e cocaina a Perugia. L’intervento è avvenuto durante un servizio di osservazione finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nella zona.

Operazione della Polizia di Stato: il comunicato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi della Stazione di Sant’Anna. Gli agenti della Squadra Mobile hanno monitorato attentamente l’area, notando movimenti sospetti da parte di un uomo, successivamente identificato come cittadino tunisino, classe 1988, già gravato da numerosi precedenti di polizia.

Il controllo e la scoperta dello scambio

Durante il servizio di osservazione, i poliziotti hanno visto il 37enne prelevare alcuni oggetti nascosti dietro un cespuglio e consegnarli a una donna che si trovava nei paraggi. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, gli agenti sono intervenuti poco dopo, fermando la donna per un controllo.

Il sequestro della droga

La donna, fermata dagli agenti, ha consegnato spontaneamente due involucri di cellophane. Gli accertamenti effettuati dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica hanno permesso di stabilire che si trattava di sostanze stupefacenti: eroina e cocaina. Sentita dagli investigatori, la donna ha ammesso di aver acquistato la droga dall’uomo per la somma di 50 euro.

La perquisizione e l’arresto

A seguito della testimonianza della donna, i poliziotti hanno proceduto al fermo del cittadino tunisino. La perquisizione personale ha dato esito positivo: l’uomo è stato trovato in possesso di 19 dosi di eroina e 20 dosi di cocaina, oltre a un telefono cellulare utilizzato per l’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato dagli agenti.

IPA