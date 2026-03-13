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È stato arrestato un uomo di 62 anni a Perugia per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie, misura imposta a seguito di atti persecutori e minacce. L’intervento è stato reso possibile grazie al sistema di monitoraggio elettronico che ha segnalato la presenza dell’uomo nell’area interdetta.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il sistema di allarme collegato al braccialetto elettronico, applicato all’uomo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha rilevato una violazione del divieto di avvicinamento. Il dispositivo era stato installato per garantire la sicurezza della vittima, ovvero l’ex moglie dell’arrestato.

Il ruolo del braccialetto elettronico e l’intervento tempestivo

Il personale della Sala Operativa, dopo aver ricevuto la segnalazione dal sistema di monitoraggio, ha immediatamente inviato una Volante sul posto. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo all’interno dell’area dalla quale avrebbe dovuto tenersi lontano, come stabilito dalla misura cautelare. Successivamente, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

Le misure cautelari e i precedenti

Dai controlli è emerso che il 62enne era già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri. La misura era stata disposta dal G.I.P. in seguito a una denuncia presentata dalla ex moglie per atti persecutori e minacce. Il braccialetto elettronico rappresentava un ulteriore strumento di controllo per assicurare il rispetto delle restrizioni imposte.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle verifiche di rito, l’uomo è stato arrestato in flagranza per la violazione della misura cautelare. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Perugia, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA