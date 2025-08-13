Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un 40enne straniero per tentato furto in una casa del capoluogo umbro: l’uomo è stato sorpreso dal proprietario mentre cercava di arrampicarsi su una grondaia nella notte tra il 13 e il 14 agosto. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto tramite il Numero Unico di Emergenza e ha portato alla denuncia dell’individuo, già noto alle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore della notte, quando il personale della Questura di Perugia ha intensificato i controlli sul territorio in vista del ponte di Ferragosto, con l’obiettivo di prevenire furti e altri reati predatori.

L’intervento della Polizia

Secondo quanto riportato, il fatto è avvenuto presso un’abitazione del capoluogo. Il proprietario, insospettito da alcuni rumori provenienti dal giardino, si è affacciato alla finestra e ha notato un uomo che tentava di arrampicarsi su una grondaia. Senza esitazione, ha contattato il Numero Unico di Emergenza, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arrivo degli agenti e la perquisizione

Gli agenti della Polizia di Stato sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a intercettare l’uomo, ancora presente all’interno della proprietà. Il sospettato, un 40enne cittadino straniero con precedenti di polizia, è stato immediatamente sottoposto a perquisizione personale, che però ha dato esito negativo: non sono stati trovati oggetti atti allo scasso o refurtiva.

Identificazione e denuncia

Privo di documenti di identità, l’uomo è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Al termine delle procedure di rito, il 40enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo intensificate dalla Questura di Perugia in occasione delle festività, quando il rischio di furti e reati predatori tende ad aumentare.

Prevenzione e sicurezza durante il ponte di Ferragosto

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini nella prevenzione dei reati. In questo caso, la prontezza del proprietario di casa nel segnalare la presenza sospetta ha permesso un intervento tempestivo e ha evitato che il furto venisse portato a termine. La Polizia di Stato ha ribadito che, soprattutto durante periodi festivi come il ponte di Ferragosto, è fondamentale segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto alle autorità competenti.

I controlli straordinari della Questura

La Questura di Perugia ha intensificato i servizi di controllo del territorio, predisponendo pattuglie aggiuntive e rafforzando la presenza nei quartieri residenziali e nelle zone più sensibili. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire furti e reati predatori che, secondo le statistiche, tendono ad aumentare durante i periodi di vacanza, quando molte abitazioni restano incustodite.

Il profilo del denunciato

L’uomo denunciato, un 40enne di origine straniera, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Nonostante la perquisizione abbia avuto esito negativo, la sua presenza all’interno della proprietà privata e il tentativo di arrampicarsi sulla grondaia hanno costituito elementi sufficienti per procedere alla denuncia per tentato furto. La sua mancanza di documenti ha richiesto ulteriori accertamenti in Questura, dove è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria.

