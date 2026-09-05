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Un uomo è stato denunciato per tentato omicidio a Perugia, dove una lite domestica per motivi di convivenza è degenerata in un grave episodio di violenza. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la segnalazione è partita da una donna che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essere stata minacciata e aggredita dal suo coinquilino.

La ricostruzione dei fatti: minacce e tentativo di spingere la donna dalla finestra

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha richiesto l’intervento delle Volanti presso un’abitazione del capoluogo umbro. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno preso contatti con la donna che aveva effettuato la segnalazione. La vittima ha raccontato di aver avuto una lite con l’uomo, classe 1997, con cui condivideva l’appartamento, per questioni legate alla convivenza.

La donna ha riferito agli agenti che, durante il litigio, il coinquilino l’aveva minacciata di morte. Spaventata, aveva tentato di chiamare il Numero Unico di Emergenza, ma questa azione aveva provocato una reazione ancora più violenta da parte dell’uomo. Secondo la testimonianza raccolta, il 29enne avrebbe afferrato la donna per un braccio e avrebbe tentato di spingerla fuori dalla finestra aperta dell’abitazione, situata al secondo piano dello stabile. Solo grazie alla prontezza della vittima, che è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto a una vicina di casa, si è evitato il peggio.

L’arresto e le misure adottate

Al termine dell’intervento, gli agenti hanno accompagnato l’uomo in Questura per gli accertamenti di rito. L’indagato, già gravato da precedenti di polizia, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato omicidio. Nei suoi confronti, il Questore della provincia di Perugia ha adottato anche un provvedimento di allontanamento dal Comune, con divieto di farvi rientro per la durata di quattro anni. L’ultima menzione di Perugia riguarda proprio questa misura restrittiva.

Le motivazioni alla base della lite

Dalle informazioni raccolte, la lite sarebbe scaturita da motivi di convivenza tra la vittima e l’aggressore, entrambi coabitanti in un’abitazione nella disponibilità di una terza persona. La situazione sarebbe rapidamente degenerata, portando a minacce e a un tentativo di aggressione fisica che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Conclusioni

L’episodio di Perugia mette in luce ancora una volta i rischi legati alle tensioni domestiche e la necessità di intervenire tempestivamente per prevenire conseguenze più gravi. Grazie alla prontezza della vittima e all’intervento della Polizia di Stato, è stato possibile evitare un tragico epilogo e adottare misure a tutela della sicurezza della donna.

IPA