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È stata disposta la custodia cautelare in carcere per una donna di 42 anni a Perugia, già nota alle forze dell’ordine, accusata di atti persecutori, lesioni personali aggravate ed evasione. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Perugia in seguito alla violazione degli arresti domiciliari, aggravando così la precedente misura cautelare.

I fatti contestati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da un’indagine condotta dal personale della Polizia di Stato di Perugia. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna, classe 1984, già sottoposta agli arresti domiciliari per atti persecutori e lesioni personali aggravate.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe messo in atto, a partire dal 2023, una serie di comportamenti minacciosi e molesti nei confronti di un’altra donna. Le condotte contestate comprendono telefonate, messaggi, pedinamenti e anche aggressioni fisiche, alcune delle quali avvenute in presenza di minori. Tali azioni avrebbero provocato nella vittima uno stato di ansia e paura persistente, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

La violazione degli arresti domiciliari

L’aggravamento della misura cautelare è scaturito da un episodio recente: la donna, sottoposta agli arresti domiciliari da pochi giorni, è stata rintracciata dagli agenti della Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria – Sezione di Perugia – all’esterno di un esercizio pubblico in località Ponte San Giovanni. La segnalazione ha permesso agli agenti di sorprendere la donna fuori dalla propria abitazione, in evidente stato di alterazione alcolica, mentre consumava bevande all’interno di un locale, in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Le conseguenze e il nuovo provvedimento

Al termine degli accertamenti, la 42enne è stata riaccompagnata presso la propria abitazione e deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione. Considerata la gravità della condotta e la recente applicazione della misura degli arresti domiciliari, il G.I.P., su richiesta della Procura di Perugia, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo i domiciliari con la custodia in carcere. Il personale della Squadra Mobile ha quindi eseguito il provvedimento, accompagnando la donna presso la Casa Circondariale Capanne di Perugia.

IPA