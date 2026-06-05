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Due minori sono stati sottoposti alla misura cautelare della permanenza domiciliare per il reato di rapina aggravata, commessa ai danni di un giovane lo scorso febbraio nei pressi del parco Chico Mendez. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Perugia dopo le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura per i Minorenni.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine il pomeriggio del 27 febbraio scorso, quando due minori, insieme ad altri due complici ancora in corso di identificazione, hanno avvicinato la vittima nei pressi del parco Chico Mendez. In due momenti distinti, i giovani indagati hanno minacciato e aggredito fisicamente il ragazzo, afferrandolo al collo e colpendolo al volto, per poi sottrargli il denaro e darsi alla fuga.

L’attività investigativa e l’identificazione dei responsabili

La Squadra Mobile della Polizia di Stato, sotto il costante coordinamento della Procura per i Minorenni, ha avviato un’attenta attività investigativa. Attraverso l’escussione di testimoni e la raccolta di elementi utili, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dei due presunti autori della rapina. L’accuratezza delle indagini ha permesso di ricostruire le fasi dell’episodio criminoso e di individuare i responsabili, mentre sono ancora in corso accertamenti per identificare gli altri due soggetti coinvolti.

La misura cautelare e l’esecuzione del provvedimento

In considerazione della gravità dei fatti e delle esigenze cautelari, la Procura per i Minorenni ha contestato ai due giovani il reato di rapina in concorso e ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia ha accolto la richiesta, emettendo un’ordinanza di permanenza domiciliare nei confronti dei due indagati. Una volta emesso il provvedimento, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato i minori e notificato loro la misura, eseguendo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.

IPA