Peruviano arrestato a Prato, violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare
A Prato un cittadino peruviano è stato arrestato dalla Polizia per aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare.
Fermato un uomo peruviano di 55 anni a Prato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare: l’arresto è stato eseguito dalla Polizia grazie al sistema di controllo elettronico. L’intervento è avvenuto ieri in Via Dalmazia, dove l’uomo è stato rintracciato dagli agenti mentre si trovava ancora nell’area vietata, nonostante i ripetuti solleciti delle forze dell’ordine.
La fonte della notizia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, quando due equipaggi della Squadra Volanti sono stati inviati in Via Dalmazia a seguito di una segnalazione proveniente dal portale del braccialetto elettronico. Il sistema aveva rilevato un’intrusione da parte di un soggetto sottoposto a misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Le misure cautelari e i reati contestati
L’uomo, cittadino peruviano nato nel 1970, era destinatario di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria in relazione ai reati di minaccia aggravata e lesioni personali gravi nei confronti del marito convivente. Le misure cautelari prevedevano l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a tutela della sicurezza della vittima.
L’intervento degli agenti e l’arresto
Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti hanno rintracciato immediatamente il destinatario del provvedimento. Nonostante i numerosi solleciti effettuati tramite le linee 113, l’uomo è rimasto all’interno dell’area vietata. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto per violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento.
Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria
Dell’avvenuto arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno, che non ha posto alcun veto ma ha disposto la contestuale liberazione dell’uomo. La misura è stata adottata d’iniziativa dall’Ufficio procedente, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza: la colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna o provvedimenti analoghi.
Il ruolo del braccialetto elettronico
Il caso mette in evidenza l’importanza dei sistemi di controllo elettronico per il monitoraggio delle persone sottoposte a misure cautelari. In questa occasione, il braccialetto elettronico ha permesso di rilevare tempestivamente la presenza dell’uomo nell’area vietata, consentendo alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e di garantire la sicurezza della persona offesa.
La tutela delle vittime e la prevenzione dei reati
Le misure di allontanamento e il divieto di avvicinamento rappresentano strumenti fondamentali per la tutela delle vittime di minacce e lesioni in ambito familiare. L’intervento della Polizia in Via Dalmazia dimostra l’efficacia della collaborazione tra tecnologia e operatori delle forze dell’ordine nella prevenzione di ulteriori episodi di violenza.
La situazione a Prato
Negli ultimi anni, le forze dell’ordine di Prato hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione per contrastare i reati in ambito domestico. L’utilizzo del braccialetto elettronico si è rivelato uno strumento prezioso per monitorare il rispetto delle misure cautelari e intervenire in caso di violazione.
Conclusioni e riflessioni
L’episodio avvenuto in Via Dalmazia sottolinea l’importanza di un sistema di controllo efficace e tempestivo per la tutela delle vittime di reati familiari. La collaborazione tra tecnologia e forze dell’ordine rappresenta un modello da seguire per garantire la sicurezza e prevenire nuovi episodi di violenza. Per ulteriori dettagli sulla vicenda e sulle attività delle forze dell’ordine a Prato, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato.
