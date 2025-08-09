Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo peruviano di 55 anni a Prato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare: l’arresto è stato eseguito dalla Polizia grazie al sistema di controllo elettronico. L’intervento è avvenuto ieri in Via Dalmazia, dove l’uomo è stato rintracciato dagli agenti mentre si trovava ancora nell’area vietata, nonostante i ripetuti solleciti delle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, quando due equipaggi della Squadra Volanti sono stati inviati in Via Dalmazia a seguito di una segnalazione proveniente dal portale del braccialetto elettronico. Il sistema aveva rilevato un’intrusione da parte di un soggetto sottoposto a misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Le misure cautelari e i reati contestati

L’uomo, cittadino peruviano nato nel 1970, era destinatario di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria in relazione ai reati di minaccia aggravata e lesioni personali gravi nei confronti del marito convivente. Le misure cautelari prevedevano l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a tutela della sicurezza della vittima.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti hanno rintracciato immediatamente il destinatario del provvedimento. Nonostante i numerosi solleciti effettuati tramite le linee 113, l’uomo è rimasto all’interno dell’area vietata. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto per violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Dell’avvenuto arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno, che non ha posto alcun veto ma ha disposto la contestuale liberazione dell’uomo. La misura è stata adottata d’iniziativa dall’Ufficio procedente, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza: la colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna o provvedimenti analoghi.

Il ruolo del braccialetto elettronico

Il caso mette in evidenza l’importanza dei sistemi di controllo elettronico per il monitoraggio delle persone sottoposte a misure cautelari. In questa occasione, il braccialetto elettronico ha permesso di rilevare tempestivamente la presenza dell’uomo nell’area vietata, consentendo alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e di garantire la sicurezza della persona offesa.

La tutela delle vittime e la prevenzione dei reati

Le misure di allontanamento e il divieto di avvicinamento rappresentano strumenti fondamentali per la tutela delle vittime di minacce e lesioni in ambito familiare. L’intervento della Polizia in Via Dalmazia dimostra l’efficacia della collaborazione tra tecnologia e operatori delle forze dell’ordine nella prevenzione di ulteriori episodi di violenza.

La situazione a Prato

Negli ultimi anni, le forze dell’ordine di Prato hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione per contrastare i reati in ambito domestico. L’utilizzo del braccialetto elettronico si è rivelato uno strumento prezioso per monitorare il rispetto delle misure cautelari e intervenire in caso di violazione.

Conclusioni e riflessioni

L’episodio avvenuto in Via Dalmazia sottolinea l’importanza di un sistema di controllo efficace e tempestivo per la tutela delle vittime di reati familiari. La collaborazione tra tecnologia e forze dell’ordine rappresenta un modello da seguire per garantire la sicurezza e prevenire nuovi episodi di violenza. Per ulteriori dettagli sulla vicenda e sulle attività delle forze dell’ordine a Prato, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

