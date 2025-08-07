Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato della Questura di Ancona di un uomo di origini peruviane ricercato a livello internazionale. L’uomo, destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalle autorità peruviane per rapina aggravata e omicidio, è stato individuato durante un controllo di routine sul territorio. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi nel capoluogo marchigiano, dove la presenza di soggetti pericolosi viene costantemente monitorata per garantire la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte dalla Squadra Volanti della Questura dorica. Gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo quattro persone, procedendo all’identificazione di tutti gli occupanti. Durante le verifiche, è emerso che uno dei passeggeri, un sessantenne di origini peruviane, risultava destinatario di una richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali.

Il controllo e l’identificazione

Nel dettaglio, il controllo è avvenuto durante un servizio di pattugliamento ordinario. Gli agenti hanno fermato un veicolo sospetto e, dopo aver identificato i presenti, hanno scoperto che uno di loro era ricercato dalle autorità del Perù. L’uomo, condannato nel dicembre 2023 all’ergastolo per aver preso parte a una rapina a mano armata culminata nell’omicidio di un uomo nel 1999, era stato segnalato tramite i canali della cooperazione internazionale di polizia.

La condanna e la fuga

Il sessantenne, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva partecipato in concorso con altri soggetti rimasti ignoti a una rapina che si era trasformata in tragedia. L’episodio, avvenuto in Perù oltre venti anni fa, aveva portato alla morte di una persona. Per questo motivo, le autorità peruviane avevano emesso un mandato di cattura internazionale, che ha permesso agli agenti italiani di intervenire tempestivamente una volta accertata la sua presenza sul territorio nazionale.

L’arresto e le procedure di estradizione

Dopo aver accompagnato il sospetto presso gli uffici di Via Gervasoni, la Polizia ha effettuato tutti i riscontri necessari per confermare l’identità e la validità della segnalazione. Grazie anche al supporto del Servizio Cooperazione Internazionale, sono stati verificati i presupposti di legge per procedere all’arresto. Il cittadino peruviano è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Montacuto, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria italiana, in attesa che il procedimento di estradizione venga completato.

IPA