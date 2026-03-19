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È di 51 collaboratori domestici individuati come evasori totali e di oltre 2,5 milioni di euro sottratti al Fisco il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino. L’attività, avviata a partire dal novembre dello scorso anno, è stata finalizzata a garantire l’equità fiscale nel settore dei collaboratori domestici, noti come colf e badanti, attivi nel capoluogo e nei comuni della provincia.

Controlli mirati grazie a banche dati e collaborazione con INPS

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio attraverso un’attenta analisi delle banche dati in uso al Corpo, integrata da elementi forniti dall’INPS. Questa sinergia è stata resa possibile grazie a un protocollo d’intesa stipulato a livello nazionale tra le due istituzioni. L’incrocio dei dati ha permesso di selezionare le posizioni di quei collaboratori domestici che, pur risultando regolarmente assunti e con contributi previdenziali versati dai datori di lavoro, hanno percepito compensi annuali superiori alla soglia di esenzione fiscale senza però presentare la dichiarazione dei redditi prevista dalla normativa.

Il fenomeno dell’evasione tra colf e badanti

I controlli fiscali, svolti dalle Fiamme Gialle, hanno interessato 51 lavoratori che, per gli anni dal 2019 al 2024, non hanno adempiuto all’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF. In questo modo, sono stati occultati al Fisco guadagni per oltre 2,5 milioni di euro, con un conseguente omesso versamento di imposte stimate in più di 350 mila euro. Il fenomeno ha riguardato principalmente donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni, provenienti in gran parte dall’Europa dell’Est. In alcuni casi, i compensi percepiti hanno superato i 100 mila euro per singolo lavoratore.

Reddito di cittadinanza percepito indebitamente

Durante le verifiche, è emerso anche un caso di indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte del nucleo familiare di uno dei soggetti controllati. Questo episodio ha aggiunto un ulteriore elemento di irregolarità alle situazioni già riscontrate, sottolineando la necessità di controlli incrociati e approfonditi per contrastare fenomeni di evasione fiscale e indebiti benefici sociali.

Collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate

Il piano di controlli ha visto la partecipazione attiva anche della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro, con la quale è stata instaurata una collaborazione sinergica. L’Agenzia avvierà ora le procedure di accertamento in contraddittorio con i soggetti verificati, al fine di rendere effettivo e condiviso con i contribuenti il recupero delle imposte evase. Questa modalità operativa mira a favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni fiscali da parte dei lavoratori coinvolti.

Effetti positivi e prosecuzione della campagna ispettiva

La campagna ispettiva, ancora in corso, testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione fiscale e nella tutela degli interessi della collettività. Già si registrano effetti positivi: alcuni dei lavoratori controllati, riconoscendo le contestazioni mosse, hanno iniziato a sanare la propria posizione fiscale, versando imposte e sanzioni prima dell’avvio degli atti di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’operazione rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti e l’utilizzo delle banche dati possano contribuire in modo efficace al contrasto dell’illegalità economica.

Il caso dei 51 collaboratori domestici scoperti evasori totali a Pesaro e provincia mette in luce l’importanza della prevenzione e della trasparenza fiscale anche nei settori meno visibili dell’economia. L’azione delle Fiamme Gialle, supportata dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS, si inserisce in un più ampio quadro di iniziative volte a garantire il rispetto delle regole e la tutela delle risorse pubbliche, a beneficio dell’intera collettività.

IPA