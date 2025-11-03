Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Polizia di Stato a Pescara: un giovane di 24 anni, originario delle Mauritius, è stato fermato e trovato in possesso di numerose dosi di marijuana e hashish, destinate allo spaccio nella zona centrale della città.

Operazione della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di venerdì, quando un agente della Squadra Volanti, libero dal servizio, si stava dirigendo verso largo Rosolino Pilo per incontrare alcuni amici dopo il turno di lavoro. L’area, nota per essere frequentata da molti minori soprattutto nei fine settimana, è stata teatro dell’intervento.

Il poliziotto è stato avvicinato da un giovane sconosciuto, che portava con sé uno zaino e gli ha chiesto se avesse bisogno di qualcosa, per poi allontanarsi rapidamente. L’insolito comportamento ha insospettito l’agente, che ha deciso di seguire il ragazzo a distanza fino a via Nicola Fabrizi. Qui, il giovane è stato sorpreso mentre scambiava qualcosa con un altro individuo, che si è subito dileguato.

Il controllo e la scoperta della droga

Avendo il fondato sospetto che si trattasse di spaccio di sostanze stupefacenti, il poliziotto ha richiesto il supporto di una volante e, nel frattempo, ha fermato il giovane. Colto di sorpresa, il ragazzo ha ammesso di avere con sé della droga. La perquisizione dello zaino ha permesso di rinvenire 30 dosi di marijuana, per un totale di 124 grammi, e 11 dosi di hashish, pari a 55 grammi. Inoltre, sono stati trovati 395 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell’attività di spaccio svolta nel corso della serata.

L’arresto e le conseguenze

Grazie al tempestivo intervento della Volante, il giovane, incensurato, è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia e tratto in arresto, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il Pubblico Ministero, informato dell’attività illecita, ha disposto per il 24enne la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.

IPA