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Diciannove ordinanze di custodia cautelare a Pescara. L’operazione, denominata “PRISON BREAK”, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara e ha portato all’esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di detenuti e complici esterni, con l’obiettivo di smantellare una ramificata rete criminale attiva sia dentro che fuori dal carcere.

Le indagini e la scoperta della rete criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha avuto origine nel febbraio 2025, a seguito del sequestro di dispositivi elettronici e sostanze stupefacenti da parte degli agenti penitenziari nella casa circondariale di Pescara. Questo episodio ha dato il via a una complessa indagine, delegata dalla locale Autorità Giudiziaria ai militari del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Pescara, che si sono avvalsi anche della collaborazione della Polizia Penitenziaria.

Attraverso l’installazione di microcamere e sistemi audio ambientali all’interno del carcere, oltre a servizi di osservazione e controllo nell’area perimetrale, gli investigatori hanno potuto documentare l’esistenza di una rete ben organizzata di approvvigionamento e distribuzione di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e cocaina. I detenuti, dall’interno delle celle, impartivano ordini verso l’esterno utilizzando cellulari introdotti illegalmente, organizzando così il traffico di droga e la gestione degli introiti economici derivanti dalle attività illecite.

Modalità operative e tecniche di occultamento

L’indagine ha permesso di ricostruire le modalità con cui la rete criminale operava. I complici esterni, ad esempio, rifornivano i detenuti lanciando palline da tennis riempite di droga nelle aree ricreative interne del carcere, approfittando delle “ore d’aria” concesse ai reclusi. In altri casi, il tentativo di introdurre cellulari o sostanze stupefacenti avveniva tramite provviste alimentari, effetti personali o addirittura con metodi di occultamento endorettale.

Grazie all’installazione di ulteriori telecamere lungo il muro perimetrale della casa circondariale, i Carabinieri sono riusciti non solo a documentare questi passaggi, ma anche ad arrestare alcuni dei complici che agivano dall’esterno, interrompendo così il flusso di droga e dispositivi illeciti verso l’interno del carcere.

I provvedimenti cautelari e i trasferimenti

L’operazione “PRISON BREAK” ha portato all’emissione di 19 ordinanze di custodia cautelare: 13 nei confronti di soggetti già detenuti (attualmente reclusi presso la casa circondariale di Pescara e in quelle di Rieti, Frosinone, Civitavecchia e Siena), 3 da sottoporre a misura restrittiva in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 1 destinatario del divieto di dimora nel Comune di Pescara.

Per interrompere le condotte illecite documentate durante le indagini, alcuni dei destinatari delle misure cautelari sono stati trasferiti in altri istituti penitenziari, tra cui Rieti, Viterbo, Civitavecchia e Frosinone. Questo provvedimento si è reso necessario per evitare che la rete criminale potesse continuare a operare anche dopo l’avvio dell’inchiesta.

IPA