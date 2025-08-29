Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un anziano è stato tratto in salvo dai Carabinieri dopo essere rimasto intrappolato nel fango di un torrente mentre pescava: l’intervento d’emergenza è avvenuto nella zona di Castel del Giudice, in provincia di Isernia, nella giornata di ieri. L’operazione di soccorso è stata resa possibile grazie alla tempestiva risposta delle forze dell’ordine, che sono state allertate tramite il numero unico di emergenza 112.

La segnalazione e l’avvio delle ricerche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Agnone ha ricevuto una richiesta di aiuto. Un uomo anziano, impegnato in una battuta di pesca, ha contattato il 112 riferendo di essere scivolato nell’ansa di un torrente e di non riuscire più a liberarsi dal fango che lo stava progressivamente intrappolando. L’incidente si è verificato in una zona isolata nei pressi di Castel del Giudice.

L’intervento dei Carabinieri

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri hanno attivato immediatamente le procedure di ricerca. I primi a individuare il veicolo dell’anziano sono stati i militari della Stazione di Castel del Giudice, che hanno rinvenuto l’auto parcheggiata sul bordo di una strada provinciale. In pochi minuti, i soccorritori sono riusciti a stabilire un primo contatto visivo con la vittima, che si trovava in evidente difficoltà all’interno del letto del torrente.

Il salvataggio tra fango e vegetazione

Valutata la situazione e la pericolosità dell’area, uno dei militari, il più esperto del gruppo, ha deciso di inoltrarsi nella fitta vegetazione per raggiungere l’uomo. L’operazione si è rivelata particolarmente complessa: l’anziano era immerso nel fango fino al torace e appariva ormai esausto. Il Carabiniere ha scelto di rassicurare la vittima, consapevole che l’estrazione sarebbe stata tutt’altro che semplice.

Un’ora di sforzi per strappare l’anziano al fango

Per oltre un’ora, il militare ha lottato contro la resistenza del fango, tentando ripetutamente di liberare l’uomo. Nonostante i numerosi tentativi e la fatica crescente, il Carabiniere non si è arreso. Con un ultimo sforzo, è riuscito finalmente a estrarre l’anziano, che era ormai stremato e quasi privo di sensi.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Durante le fasi finali del salvataggio, sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi sia alla vittima sia al militare coinvolto. L’anziano è stato quindi trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia, dove è tuttora ricoverato ma fuori pericolo di vita. Anche il Carabiniere, provato dallo sforzo, è stato sottoposto a controlli medici ed è stato dimesso in serata.

Un intervento che ha evitato conseguenze più gravi

La prontezza e il coraggio dimostrati dai militari della Stazione di Castel del Giudice hanno permesso di evitare che l’incidente si trasformasse in una tragedia. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della tempestività nei soccorsi e la dedizione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini, anche nelle situazioni più difficili e imprevedibili.

La zona dell’incidente e i rischi della pesca in solitaria

L’area in cui si è verificato l’incidente è caratterizzata da una vegetazione fitta e da corsi d’acqua che, soprattutto dopo le piogge, possono diventare insidiosi. Gli esperti raccomandano sempre la massima prudenza a chi pratica attività come la pesca in zone isolate, suggerendo di non avventurarsi mai da soli e di informare qualcuno sui propri spostamenti.

Il ruolo fondamentale del numero unico di emergenza

In questa occasione, la rapidità con cui l’anziano ha potuto contattare i soccorsi tramite il 112 si è rivelata decisiva. Il numero unico di emergenza consente infatti di attivare in tempi brevissimi le procedure di intervento, coordinando le forze dell’ordine e i servizi sanitari anche nelle aree più remote.

Conclusioni

L’intervento dei Carabinieri di Castel del Giudice si è concluso con un lieto fine, grazie al coraggio e alla professionalità dei militari coinvolti. L’anziano, nonostante la paura e la fatica, è stato salvato e ora si trova fuori pericolo. L’episodio rappresenta un esempio di efficienza e dedizione al servizio della comunità, valori che continuano a contraddistinguere il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine.

IPA