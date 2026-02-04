Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque persone denunciate e oltre 14.000 euro di sanzioni amministrative per 82 kg di pesce non tracciato sequestrato: questo il bilancio al termine di una serie di controlli condotti dai Carabinieri a Palermo nelle ultime ore. Le operazioni, finalizzate a garantire la sicurezza alimentare e la regolarità delle attività commerciali, sono state svolte in collaborazione con la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale e il personale veterinario dell’ASP.

Controlli a tappeto nelle attività commerciali

Le verifiche hanno interessato diverse zone della città di Palermo, con particolare attenzione alle aree di Corso Pisani e al quartiere Oreto.

L’obiettivo principale è stato quello di contrastare gli illeciti amministrativi e sanitari, assicurando che le attività commerciali rispettino le normative vigenti a tutela dei cittadini e degli imprenditori onesti.

Il primo intervento: sequestri e denunce a Corso Pisani

Nel corso della prima operazione i Carabinieri della Stazione di Mezzo Monreale hanno deferito in stato di libertà due persone, di 39 e 49 anni, titolari di altrettanti esercizi commerciali situati nella zona di Corso Pisani.

I due sono stati accusati, a vario titolo, di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza degli alimenti, invasione di terreni, detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine.

Durante i controlli i militari hanno sequestrato 82 kg di pesce privo di tracciabilità, sottraendo così al mercato prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Guida senza patente e minacce ai Carabinieri

Nell’ambito della stessa attività è stato fermato e denunciato un pregiudicato 34enne per guida senza patente con l’aggravante della recidiva.

L’uomo è stato sorpreso alla guida del proprio motociclo che è stato successivamente sottoposto a sequestro ai fini della confisca. Inoltre un 24enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari è stato accusato di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale dopo aver reagito in modo aggressivo e minaccioso nei confronti degli operatori durante il controllo.

Ispezioni nel quartiere Oreto: locale sequestrato

La seconda operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione Palermo Oreto, che hanno concentrato le ispezioni su un esercizio commerciale gestito da una 44enne extracomunitaria.

La donna è stata deferita per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e vendita di prodotti alimentari non genuini.

A causa delle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate i militari hanno proceduto al sequestro preventivo del locale, impedendo così la prosecuzione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalla legge.

Sanzioni e tutela della salute pubblica

Complessivamente le operazioni hanno portato a sanzioni amministrative per un valore superiore a 14.000 euro. Il sequestro di 82 kg di pesce non tracciato rappresenta un importante risultato nella lotta contro la commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di questi controlli per garantire la sicurezza alimentare e la legalità nel settore commerciale.

Un’azione coordinata per la sicurezza dei cittadini

Le operazioni condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo si inseriscono in un più ampio piano di monitoraggio del territorio, volto a garantire che le attività commerciali operino nella piena legalità.

L’impegno delle forze dell’ordine, in collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, mira a difendere la salute pubblica e a tutelare i cittadini e gli imprenditori che rispettano le regole.

