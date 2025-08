Pesce piovuto dal cielo colpisce dei cavi e causa incendio ad Ashcroft in Canada: lasciato cadere da un falco

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un falco pescatore avrebbe causato un grosso incendio facendo cadere un pesce sulla linea dell’alta tensione ad Ashcroft, in Canada. I pompieri hanno individuato quel che rimaneva del pesce una volta spente le fiamme, confermando la teoria. Il rogo ha fatto saltare la corrente in tutta la città per diverse ore.

Incendio causato da un pesce

Lo scorso 30 luglio, un grosso incendio è scoppiato sei chilometri a nord di Ashcroft, nello stato della Columbia Britannica, nella parte occidentale del Canada circa 200 chilometri a nord est di Vancouver.

Inizialmente il rogo sembrava dovuto a un malfunzionamento delle vicine linee dell’alta tensione, ma dopo aver spento l’incendio, i vigili del fuoco si sono resi conto che la causa era da ricondursi a un pesce ritrovato tra le ceneri del rogo.

Facebook Ashcroft Fire Rescue Un’immagine dell’incendio spento

La teoria, riportata dagli stessi pompieri, è che un falco pescatore abbia catturato il pesce in un fiume che scorre 3 chilometri a nord del luogo dell’incendio. Il grande caldo di questi giorni lo avrebbe però stancato durante il volo e l’uccello avrebbe deciso di far cadere la preda proprio sui cavi dell’alta tensione.

Il rogo di Ashcroft

Il contatto tra il pesce e i tralicci avrebbe causato le scintille che avrebbero quindi a loro volta dato il via all’incendio. I danni riportati ai cavi hanno interrotto per alcune ore la corrente in tutta Ashcroft.

Non ci sono però state vittime e l’incendio è stato rapidamente contenuto dai pompieri. Per spegnerlo sono comunque stati impiegati circa 180 ettolitri di acqua

Il post social dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Ashcroft hanno raccontato la ricostruzione della causa dell’incendio in un post sui social, dove hanno anche scherzato sulle circostanze curiose che hanno portato al rogo.

I pompieri hanno definito le cause del blackout nella città come “something fishy“, qualcosa di sospetto, espressione che tradotta letteralmente significa però “qualcosa che sa di pesce”.

Nel post i vigili del fuoco scherzano anche sull’ipotesi che il falco che ha lasciato cadere la sua preda sui tralicci dell’alta tensione volesse provare, per una volta, il pesce cotto.