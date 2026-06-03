Pesce scorpione in mare a Ragusa al largo di Punta Secca, il suo veleno è pericoloso e può uccidere: i rischi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un nuovo avvistamento conferma l’avanzata di una delle specie marine invasive più monitorate del Mediterraneo. Un esemplare di pesce scorpione occidentale (Pterois miles), noto anche come pesce leone, è stato individuato nelle acque al largo di Punta Secca, nel Ragusano, a circa venti metri di profondità. Si tratta di una specie pericolosa perché il suo veleno rimane attivo anche dopo la morte dell’animale.

Pesce scorpione in mare a Ragusa, l’avvistamento

Come riporta l’AGI, la scoperta del pesce scorpione è stata confermata dal team di ricercatori del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso e rappresenta il primo ritrovamento ufficiale della specie nella provincia di Ragusa.

L’esemplare è stato individuato da Federico Brugaletta, subacqueo esperto e collaboratore del museo, nell’ambito di un progetto di monitoraggio ambientale basato sulla partecipazione dei cittadini.

L’avvistamento riporta l’attenzione su una specie considerata tra le più invasive al mondo e già presente in diverse aree del Mediterraneo.

Il pesce è stato osservato al largo del borgo marinaro di Punta Secca, località resa celebre dalla serie televisiva dedicata al commissario Montalbano.

I ricercatori hanno recuperato l’esemplare per sottoporlo a ulteriori analisi morfologiche, genetiche e molecolari.

Gli studi serviranno a comprendere meglio le dinamiche di diffusione della specie nel Mediterraneo centrale e a ricostruirne le linee evolutive.

Cos’è il pesce scorpione e da dove arriva

Il pesce scorpione appartiene alla famiglia degli Scorpaenidae ed è originario dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso.

Si tratta di un predatore particolarmente efficace che vive tra fondali rocciosi e barriere coralline.

Durante il giorno tende a nascondersi in anfratti e cavità, mentre concentra la propria attività di caccia nelle ore dell’alba e del tramonto.

La specie si nutre principalmente di piccoli pesci e invertebrati e può avere un impatto significativo sugli ecosistemi locali, alterando gli equilibri naturali e riducendo la biodiversità.

Secondo gli esperti, la presenza del Pterois miles nel Mediterraneo è collegata alla cosiddetta migrazione lessepsiana, il fenomeno che ha consentito a numerose specie del Mar Rosso di raggiungere il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.

L’aumento delle temperature marine e la progressiva tropicalizzazione del Mediterraneo hanno favorito ulteriormente l’espansione della specie verso ovest.

Perché il pesce scorpione è considerato invasivo

L’Ispra ricorda che si tratta di una delle specie invasive più problematiche a livello mondiale, già responsabile di importanti alterazioni ecologiche lungo le coste dell’Atlantico occidentale.

La sua capacità di adattamento, l’assenza di predatori naturali in molte aree e la grande efficacia nella caccia consentono una rapida espansione delle popolazioni.

Per questo motivo viene monitorato insieme ad altre specie invasive presenti nel Mediterraneo, come il pesce palla maculato e alcune varietà di pesce coniglio.

Pesce scorpione, i rischi per la salute e i possibili casi mortali

Il pesce scorpione può rappresentare un rischio per l’uomo.

L’animale possiede 18 spine velenose collegate a ghiandole che producono tossine con effetti neurotossici e coagulanti.

Sebbene sia generalmente schivo e non attacchi volontariamente le persone, il contatto accidentale può provocare conseguenze anche serie.

Le punture sono estremamente dolorose e possono essere accompagnate da sintomi quali gonfiore, nausea, vomito, febbre, alterazioni del ritmo cardiaco e difficoltà respiratorie.

Secondo quanto evidenziato da Ispra, in casi rari le conseguenze possono risultare particolarmente gravi e arrivare anche a un esito letale.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il fatto che il veleno rimane attivo anche dopo la morte dell’animale.

La pericolosità può infatti persistere dalle 24 alle 48 ore successive, rendendo rischiosa la manipolazione anche di esemplari pescati o rinvenuti morti.

Nel 2023 il pesce scorpione è stato avvistato in Calabria, mentre è apparso anche in Puglia e Sicilia nel 2024.