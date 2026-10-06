Pesce spada Cedimar richiamati per livelli di mercurio oltre i limiti: due lotti "non commestibili"
Il Ministero della Salute ha richiamato due lotti di pesce spada dai supermercati italiani per una quantità eccessiva di mercurio: quali sono i rischi
Tranci di pesce spada del marchio Cedimar richiamati per la presenza di mercurio oltre i limiti ammessi, tanto da spingere il Ministero della Salute a definirlo non commestibile, visti i rischi per la salute. I lotti coinvolti sono due.
- Quali sono i lotti con il mercurio oltre i limiti
- Cosa fare se si è acquistato il pesce spada richiamato
- Cosa succede se ingeriamo troppo mercurio
Quali sono i lotti con il mercurio oltre i limiti
Il Ministero della Salute, nella sua nota informativa, ha spiegato che i lotti di pesce spada richiamati sono stati prodotti da Cedimar, nello stabilimento di Elmas, in Sardegna.
I numeri dei lotti sono:
- 280926
- 300926
La data di scadenza dei lotti in questione è duplice: il 7 ottobre e il 9 ottobre 2026.
Le confezioni sono da 170 grammi l’una.
Cosa fare se si è acquistato il pesce spada richiamato
Se avete acquistato il primo o il secondo lotto, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarli in quanto non commestibili.
È invece opportuno riportarlo immediatamente al punto vendita.
Cosa succede se ingeriamo troppo mercurio
Come spiegato dal sito dell’Humanitas, il pesce spada può contenere mercurio organico (metilmercurio) che è in parte presente nell’ambiente naturalmente e in parte è dovuto all’inquinamento. I grandi pesci predatori, come il pesce spada, ne accumulano maggiormente.
Data la presenza di metilmercurio nelle carni del pesce spada, le donne in età fertile, in gravidanza o in allattamento e i bambini è bene non ne consumino più di una porzione alla settimana (100 grammi).
Gli esperti ritengono che la maggior parte del mercurio che finisce nei mari provenga dalle emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili che si disperdono nell’atmosfera e, attraverso le piogge, in mare aperto: lì il mercurio viene assorbito dai pesci attraverso la catena alimentare.
L’ingestione di elevate quantità di metilmercurio può provocare:
- paralisi a mani e piedi;
- debolezza muscolare;
- danni alla vista;
- danni all’udito;
- coma (nei casi più gravi).