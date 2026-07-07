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Sedici migranti, tutti minorenni, nei giorni scorsi, sono stati tratti in salvo dall’equipaggio del peschereccio “Mathias” di Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale, in provincia di Catania, che, durante una battuta di pesca nelle acque al largo di Malta ha prestato il primo soccorso a un’imbarcazione in difficoltà, rimanendo sul posto fino all’arrivo della guardia costiera, che ha successivamente coordinato e concluso le operazioni di salvataggio. Lo ha reso noto la Diocesi di Acireale parlando di “un gesto che conferma il profondo senso di responsabilità e di solidarietà che da sempre caratterizza la gente di mare di Santa Maria La Scala”. Il peschereccio, in mare da aprile, rientrerà in Sicilia alla fine di agosto.