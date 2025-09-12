Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Chiusura temporanea e sanzione amministrativa sono state disposte nei confronti di un esercizio commerciale di Milano, dopo che la Polizia di Stato ha riscontrato gravi violazioni delle norme sulla tracciabilità alimentare e sull’igiene. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un controllo congiunto con personale tecnico dell’A.T.S., presso il minimarket “Fatema Alimentari” in via Montegani 4, dove sono state rilevate condizioni ritenute pericolose per la salute pubblica.

Controlli straordinari nei locali pubblici milanesi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e monitoraggio dei locali pubblici, condotte regolarmente dalle forze dell’ordine a Milano. L’obiettivo principale di questi interventi è quello di contrastare i fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso la verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie nei punti vendita di generi alimentari.

Il controllo presso “Fatema Alimentari”: cosa è stato trovato

Ieri pomeriggio, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Milano, insieme a personale tecnico dell’A.T.S. e del Dipartimento di Igiene degli Allevamenti e dei Prodotti Alimentari, hanno effettuato un nuovo controllo presso il minimarket “Fatema Alimentari”. Questa ispezione segue una precedente verifica avvenuta nel mese di luglio, quando erano già state riscontrate diverse violazioni delle norme vigenti.

Durante l’ultimo sopralluogo, le autorità hanno individuato all’interno del negozio un impianto destinato al sezionamento dei prodotti della pesca surgelati, collocato in spazi normalmente riservati alla vendita di alimenti e bevande e accessibili alla clientela. Questa disposizione è stata ritenuta non conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie, in quanto espone i prodotti e i clienti a potenziali rischi.

Inoltre, nella stessa area, sono stati rinvenuti materiali ingombranti e non pertinenti all’attività commerciale, come una bicicletta, un monopattino, carrelli, secchi e scatole. Questi oggetti ostruivano il passaggio del personale e impedivano le necessarie operazioni di pulizia, compromettendo ulteriormente le condizioni igieniche del locale.

Infine, sono stati trovati prodotti della pesca non correttamente conservati e privi di tracciabilità, in violazione delle normative europee che regolano la sicurezza alimentare. La mancanza di informazioni sulla provenienza e sulla conservazione di questi alimenti rappresenta un grave rischio per la salute dei consumatori.

Le conseguenze: sospensione dell’attività e sanzione

Al termine degli accertamenti, le autorità hanno valutato che il minimarket non possedeva i requisiti minimi di natura strutturale previsti dalla legge. Per questo motivo, è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale per un periodo minimo di 7 giorni, tempo necessario per consentire il ripristino delle condizioni richieste dalla normativa.

Oltre alla chiusura temporanea, al titolare dell’esercizio è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro per la violazione del Regolamento UE 852/2004, che disciplina l’igiene dei prodotti alimentari. La riapertura del locale sarà possibile solo dopo che saranno stati effettuati gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti e dei prodotti in vendita.

Precedenti e attività di prevenzione

La situazione del minimarket “Fatema Alimentari” era già stata oggetto di attenzione da parte delle autorità nel corso di una precedente ispezione, avvenuta nel mese di luglio. In quell’occasione erano state rilevate diverse violazioni, che avevano portato a un monitoraggio più attento dell’attività. L’intervento di ieri rappresenta quindi l’esito di un percorso di controllo e prevenzione, finalizzato a tutelare la salute pubblica e a garantire il rispetto delle regole da parte degli operatori del settore alimentare.

Il ruolo della Polizia di Stato e delle autorità sanitarie

L’operazione condotta a Milano evidenzia l’importanza della collaborazione tra la Polizia di Stato e le autorità sanitarie locali. Solo attraverso un’azione congiunta è possibile individuare e sanzionare comportamenti che mettono a rischio la salute dei cittadini. Le attività di controllo nei confronti dei locali pubblici e degli esercizi commerciali rappresentano uno strumento fondamentale per prevenire episodi di violazione delle norme igienico-sanitarie e per garantire la qualità dei prodotti alimentari offerti alla clientela.

Le norme sulla tracciabilità alimentare e la tutela dei consumatori

La normativa europea e nazionale impone agli operatori del settore alimentare l’obbligo di garantire la tracciabilità dei prodotti, ovvero la possibilità di risalire all’origine e al percorso seguito dagli alimenti lungo tutta la filiera produttiva. Il rispetto di queste regole è fondamentale per prevenire rischi legati alla contaminazione degli alimenti e per consentire interventi tempestivi in caso di problemi di sicurezza alimentare.

Nel caso del minimarket “Fatema Alimentari”, la presenza di prodotti della pesca privi di tracciabilità ha rappresentato una violazione particolarmente grave, in quanto ha impedito alle autorità di verificare la provenienza e le condizioni di conservazione degli alimenti. Questo tipo di infrazione mette in pericolo la salute dei consumatori e può avere conseguenze anche dal punto di vista penale, oltre che amministrativo.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalle autorità sanitarie ha permesso di individuare e sanzionare gravi violazioni delle norme sulla tracciabilità e sull’igiene alimentare, a tutela della salute dei cittadini. La chiusura temporanea del minimarket “Fatema Alimentari” e la sanzione amministrativa comminata al titolare rappresentano un esempio concreto dell’impegno delle istituzioni nel garantire la sicurezza dei consumatori e nel contrastare i fenomeni di illegalità nel settore alimentare.

Le autorità invitano tutti gli operatori del settore a rispettare scrupolosamente le normative vigenti e a collaborare con gli organi di controllo, per assicurare un ambiente sicuro e salubre a beneficio dell’intera collettività.