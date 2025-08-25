Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due denunce dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di un locale notturno della marina di Castellaneta. Tre giovani della provincia di Matera sono stati presi di mira da un gruppo di coetanei che, dopo averli minacciati e colpiti, si sono impossessati di gioielli e orologi di valore. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente per ricostruire la dinamica e individuare i presunti responsabili.

La ricostruzione dei fatti: una notte di violenza nel parcheggio

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato nelle prime ore della notte, quando una chiamata ha segnalato una violenta aggressione nel parcheggio antistante un noto locale della marina di Castellaneta. Le vittime, tre giovani tra i 20 e i 23 anni, erano giunte dalla provincia di Matera per trascorrere la serata. Sarebbero state avvicinate da un gruppo di coetanei che, dopo averli minacciati, li hanno aggrediti fisicamente. L’azione è degenerata in un vero e proprio pestaggio, culminato con il furto di alcuni monili in oro e due orologi di valore appartenenti ai malcapitati.

L’intervento dei Carabinieri e le indagini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le pattuglie della Compagnia di Castellaneta sono giunte sul posto in tempi rapidi. Gli uomini dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e ascoltando le testimonianze di numerose persone che avevano assistito alla scena. Grazie a queste attività, sono stati raccolti elementi utili per risalire all’identità di alcuni dei presunti autori della rapina e della rissa.

Un arresto in flagranza e due denunce

Nel corso delle indagini, uno dei sospettati è stato trovato in possesso di uno degli orologi sottratti alle vittime. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza con l’accusa di rapina aggravata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari. Altri due giovani, residenti ad Altamura, sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di rissa e lesioni personali aggravate, poiché ritenuti coinvolti nella fase successiva dell’aggressione.

Le condizioni delle vittime e i soccorsi

Le tre vittime sono state soccorse dal personale del servizio 118 e trasportate all’ospedale “San Pio” di Castellaneta. Le loro condizioni sono state giudicate serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i frequentatori del locale e nella comunità locale, che si interroga sulla sicurezza nelle aree di svago notturno.

Le indagini proseguono: presunzione di innocenza

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che le indagini sono ancora in corso per identificare eventuali altri partecipanti alla rissa e chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Si ricorda che, in base al principio della presunzione di innocenza, le persone sottoposte a indagini o indagate devono essere considerate innocenti fino a una sentenza definitiva di condanna.

Un fenomeno da non sottovalutare

L’episodio di Castellaneta si inserisce in un quadro più ampio di aggressioni e rapine che, negli ultimi tempi, hanno interessato le aree di movida notturna in diverse città italiane. Le forze dell’ordine invitano i giovani alla prudenza e a segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta, ribadendo l’impegno a garantire la sicurezza dei cittadini.

